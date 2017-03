Das japanische Alternative- / Math-Rock-Trio Tricot aus Kyoto & Shiga veröffentlicht am 19. Mai 2017 sein neues Studioalbum „3“ auf Big Scary Monsters in Europa und Topshelf Records in den USA. Im August spielen Tricot auf dem ArcTanGent Festival in England. Eine ausgedehnte Europatour ist zurzeit in Planung. Heute präsentieren Tricot mit „DeDeDe“ den ersten Song aus dem neuen Album, den ihr euch hier anhören könnt: https://youtu.be/0_PGAh04ors

„Oft wegen der verschachtelten Komplexität des Sound als Math-Rock-Band betrachtet, kreieren Tricot mit ihren Gitarre-getriebenen Tracks eigentlich ein ganz eigenes musikalisches Gerüst. Die Sprachbarriere ist kein Hindernis für Ikkyu Nakajima emotionalem Gesang, der zum Ende des Songs in himmlische Höhen schießt. “DeDeDe“ reist von tänzelnd zu hetzend, von ekstatisch zu enthaltsam – und das alles allein in der ersten Minute.“ – Stereogum

Gegründet haben sich Tricot vor gut sieben Jahren in der historischen und für ihre kulturelle Vielseitigkeit bekannten Stadt Kyoto in Japan. Im Laufe der letzten Jahre, vor allem durch ihre kraftvollen und einzigartigen Konzerte, hat sich das Trio während ihren ausgedehnten Asien-, Europa- und Nordamerika-Tourneen langsam aber sicher eine immer größer werdende Fangemeinde aufgebaut und kürzlich sogar The Pixies in England supportet. Im vergangenen März spielten Tricot ihre bisher letzte und größte Europatour mit 21 meist ausverkauften Konzerten in zwölf verschiedenen Ländern.

Tricot singen auf japanisch, nutzen unvorhersehbare Übergange, melodische, von Post-Rock inspirierte Sounds und Jazz-beeinflusste instrumentale Pausen und erschaffen damit eine verlockende Mixtur für Avantgarde-Fans, von dir wir jetzt schon wissen, dass sie Live zu einer spektakulären Erlebnis führen wird.

Mit ihrem einzigartigen Sound knüpfen Tricot an die verschiedensten Stile der Rockmusik an: vom langsamen amerikanischen Post-Rock, über hektischen Indie-Rock aus Fukuoka, bis hin zu eher Gitarren-fokusierten Songs, die kontinuierlich in andere Richtung schwenken. Mit ihren beiden Vorgängeralben „T H E“ (2013) und „A N D“ (2015) haben Tricot ganz nebenbei auch noch die japanischen Charts erobert.

Das aktuelle Line-Up bestehend aus den Gründungsmitgliedern Ikkyu Nakajima (Gesang, Gitarre), Motoko “Motifour” Kida (Gitarre) und Hiromi “Hirohiro” Sagane (Bass) erschafft unübliche und charakteristische Sounds, ist sehr anfällig für harmonierende Pop-Momente und emotionalem Gesang, kombiniert das Ganze mit komplexen Rhythmen und sollte somit Fans von Battles, Speedy Ortiz und Don Caballero bereits mit den ersten Riffs zum Schwärmen bringen.

TRACKLISTING :

01. Tokyo Vampire Hotel

02. Wabi-Sabi

03. Yosoiki

04. DeDeDe [Stream]

05. Sukima

06. Pork Side

07. Pork Ginger

08. Echo

09. 18, 19

10. Namu

11. Munasawagi

12. Setsuyakuka

13. Melon Soda

Quelle: www.networking-media.de

Kommentare

Kommentare