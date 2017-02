Die true Norwegian Balkan Metaller TROLLFEST werden am 24. Februar 2017 ihr siebtes Studioalbum »Helluva« via NoiseArt Records veröffentlichen. Getreu dem Motto „Alles muss, nichts kann“ (oder so) mixen die eigenwilligen Wesen einmal mehr harten Metal mit Folk, Humppa, Reggae, Tango, Ska, Walzer und was euer Tanzbein auf dem nächsten Saufgelage noch so in Schwung bringt.

Heute veröffentlicht die Band nun das erste Track-by-Track Video zur kommenden Platte. Lasst euch von der Band Genaueres zur Idee hinter den ersten sieben Songs verraten:

01. This Is Just The Intro

02. Professor Otto

03. Spelunking Sisters

04. Gigantic Cave

05. Steel Sarah

06. Trollachen

07. Hen Of Hades

Zu sehen gibt es das Video hier: https://www.youtube.com/watch? v=wyUOiT2Y6Lo

Bestellt die physischen und digitalen Varianten von »Helluva« direkt hier: http://helluva.noiseart.eu/

„Fräulein Helluva“ und „Steel Sarah“ sind jetzt bereits als Download verfügbar, wenn Ihr »Helluva« digital vorbestellt. Die Singles sind zudem auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Quelle: www.noiseart.eu

