Die true Norwegian Balkan Metaller TROLLFEST werden am 24. Februar 2017 ihr siebtes Studioalbum »Helluva« via NoiseArt Records veröffentlichen. Getreu dem Motto „Alles muss, nichts kann“ (oder so) mixen die eigenwilligen Wesen einmal mehr harten Metal mit Folk, Humppa, Reggae, Tango, Ska, Walzer und was euer Tanzbein auf dem nächsten Saufgelage noch so in Schwung bringt.

Heute enthüllt die Band ihren zweiten Video-Trailer, in dem sie über die benutzen Instrumente spricht.

Zu Sehen gibt es den Streifen hier:

Den ersten Trailer (über das Artwork) gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/5OMC2KLaMbM

Bereits im letzten Jahr präsentierte Trollfest ihre erste digitale Single.

Steel Sarah, die Prinzessin des Parfums, der weibliche Kämpfer, der sanfte Gladiator! Sie ist der Panzer in diesem großen Abenteuer, welches von einem anderen Troll angeführt wird, der erst später vorgestellt wird! Mach dich auf was gefasst, Arnold Braunschweiger!!

Das Video gibt es hier zu sehen: https://www.youtube.com/watch? v=FuPVDZqRSEs

Die Band sagt dazu:

„We wanted a vintage look for this video, so we borrowed the time-machine from you-know-who and traveled back to 1987 to do this the right way. Some of you may not know this, but Manskow had his own talkshow for a couple of years back then. The whole deal was filmed live, no playback of lipsyncing at all (obviously), mastered it a great VHS-studio and threw it in the time-machine! Unfortunately we lost our way, ended up in the middle ages, forgot the tape somewhere around Camelot, but it was actually discovered last week by some geologists looking for geological stuff! Lucky break! So, here it is, guys! The first video from our upcoming album H*lluva, out Feb 24th, 2017!“

Bestellt die physischen und digitalen Varianten von »Helluva« direkt hier: http://helluva.noiseart.eu/

„Steel Sarah“ ist jetzt bereits als Download verfügbar, wenn Ihr »Helluva« digital vorbestellt.

Die Single ist zudem auf allen digitalen Plattformen verfügbar.

Die Trackliste liest sich wie folgt:

01. This Is Just The Intro

02. Professor Otto

03. Spelunking Sisters

04. Gigantic Cave

05. Steel Sarah

06. Trollachen

07. Hen Of Hades

08. Reiten mit ein Fisch

09. Fräulein Helluva

10. Kabaret

11. La Grande Finale

12. What A Good Idea

Bonus-Songs (Digipak-Version)

13. Don Gnomo Vega

14. Sputnik

Mehr zu „Helluva“

Non-Lyric-Video „This Is Just An Intro“: https://www.youtube.com/watch? v=1OKw175ouKk&feature=youtu.be

Studio Trailer #1:: https://www.youtube.com/watch? v=_QlnidalbcA&feature=youtu.be

Studio Trailer #2: https://www.youtube.com/watch? v=CiXoz6lgR3I

