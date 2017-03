ULSECT haben den zweiten Song vom gleichnamigen Debütalbum veröffentlicht, welches am 12.05.2017 erscheinen wird.

Track-list

1. Fall to Depravity (06:45)

2. Our Trivial Toil (07:59)

3. Diminish (05:52)

4. Moirae (02:20)

5. Unveil (04:23)

6. An Augury (03:59)

7. The Endling (04:43)

8. Maunder (06:32)

Album länge: 42:33 Minuten

Line-up

Dennis Maas – vocals

Arno Frericks – guitars

Joris Bonis – guitars

Dennis Aarts – bass

Jasper Barendregt – drums

www.ulsect.com

https://facebook.com/ulsect

Style: Post-Death Metal

