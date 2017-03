Die fünf Südtiroler krönten 2016 – das erfolgreichste Jahr der Bandgeschichte – mit einer durchschlagend erfolgreichen „Hand Aufs Herz“ Tour. Nur gut, dass bereits im Vorfeld entschieden wurde, gegen Jahresende die erste Live-DVD/BluRay aufzunehmen.

Ort des Geschehens war die legendäre Aladin Music Hall in Bremen. Gedreht wurde nach dem All or Nothing Prinzip. Alles auf eine Karte, nur einen Versuch. Schließlich sollte die gewohnte UNANTASTBAR Live-Atmosphäre authentisch und unverfälscht eingefangen werden. Das geht nur mit der entscheidenden Portion Anspannung im Gepäck.

Jeder der dabei war wird bezeugen können, dass die Band auf den Punkt geliefert hat. All das was ein UNANTASTBAR Konzert ausmacht, wurde 1:1 auf die Silberlinge gepresst. Das Gute dabei: Alle die es verpasst haben können das nun nachholen.

Sowohl die DVD als auch die BluRay Variante sind zudem gespickt mit weiteren Extras. Schaut hinter die Kulissen des Touralltags, erlebt die 5 Punkrocker und ihre Crew abseits der Bühne und lasst euch mit zahlreichen weiteren Videos das volle Unantastbar Erlebnis ins heimische Wohnzimmer liefern.

Als weiteres Extra liegt der Erstauflage ein Unantastbar USB-Stick bei auf welchem neben vielen weiteren Bildern des Events alle Songs enthalten sind.

Dieses Live Vermächtnis ist nicht nur was fürs Ohr und für das Auge, es berührt! – Live ins Herz eben!

Quelle: www.metalspiesser.de

