Under The Black Sun 2017: Billing komplett

Under The Black Sun 2017: Billing komplett

Das Billing für das UNDER THE BLACK SUN 2017 ist komplett und zum Abschluss gibt es direkt zwei Highlights. Erstens werden die US-Black-Metaller CRIMSON MOON zum ersten Mal auf dem UTBS zu Gast sein. Zweitens konnte mit IN THE WOODS… der perfekte Act für einen Auftritt in den Wäldern am Rande von Berlin bestätigt werden. Damit sieht das komplette Billing für 2017 wie folgt aus:

ANGANTYR (Denmark)

BALMOG (Spain)

BEATEN VICTORIOUSES (Iran / Germany)

BESATT (Poland)

CHOTZÄ (Switzerland)

CORPUS CHRISTII (Portugal)

CRIMSON MOON (USA)

CRYFEMAL (Spain)

DARKMOON WARRIOR (Germany)

DARKENED NOCTURN SLAUGHTERCULT (Germany)

ENGULFED (Turkey)

EVIL SPIRIT (South America / Germany)

FUNERAL WINDS (NL)

GENOCIDE SHRINES (Sri Lanka)

HETROERTZEN (Chile / Sweden)

IN THE WOODS … (Norway)

INFERNO (Cz Rep)

KULT (Italy)

MAKE A CHANGE … KILL YOURSELF (Denmark)

MONARQUE (Canada)

NOCTURNAL DEPRESSION (France)

PANYCHIDA (Cz Rep)

SATAN WORSHIP (Brazil / Germany)

STREAMS OF BLOOD (Germany)

THE RUINS OF BEVERAST (Germany)

Quelle: www.metal-promotions.de

Kommentare

Kommentare