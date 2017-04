Uneven Structure veröffentlichen eine weitere Single samt Video. „Crystal Teeth“ heißt der Song zu dem die Band folgendes zu sagen hat: “Crystal Teeth belongs to the brighter end of the album’s spectrum – revealing the most rock impregnated riffs we’ve got there.” erzählt Gitarrist und Gründungsmitglied Igor Omode.

UNEVEN STRUCTURE live (mit Twelve Foot Ninja)

20.04 Ludwigsburg – Rockfabrik

22.04 Düsseldorf – The Tube (Ausverkauft)

23.04 Berlin – Badehaus

25.04 Dresden – Beatpol

08.05 München – Backstage

09.05 Wiesbaden – Schlachthof

10.05 Hamburg – Logo

11.05 Düsseldorf – Zakk

29.09.-01.10. Köln – Euroblast Festival

Quelle: www.oktoberpromotion.com

