Uneven Structure: veröffentlichen neues Album „La Partition“ am 21.04 via Long Branch Records

Mit einem neuen Videoteaser kündigt das französische Progressive Metal Sextett Uneven Structure die Veröffentlichung seines neuen Albums „La Partition“ für den 21.04.2017 an und bringt damit Klarheit in die Spekulationen über das von den Fans heiß ersehnte neue Werk. Die Band arbeitete über die letzten vier Jahre hinweg am Nachfolger der Debut EP „8“ (2009) und des erste Studioalbums „Februus“, und lässt eine erste Single schon bald folgen!

UNEVEN STRUCTURE live:

29.09.-01.10. DE, Cologne – Euroblast Festival

Uneven Structure stammen aus Frankreich, einem der lebendigsten Märkte für aufstrebende Tech-Metal und Progressive Rock Künstler. Benoit Friedrich (Bass) und Igor Omodei (Gitarre) gründeten die Band in 2008 mit dem Anspruch die technisch anspruchsvolle progressive Musik, an der beide arbeiteten, einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Sie wollten einen Sound kreieren der polyrythmische groovige Gitarrenriffs und Ambient Gitarrenleads vereint. Seit der Veröffentlichung des Debutalbums „Februus“ in 2011, spielten Uneven Structure Europatouren mit führenden Tech-Metal und Progressive Rock Bands wie Protest The Hero, Textures oder Tesseract und performten auf Festivals wie dem Brutal Assault oder dem Euroblast Festival.

„La Partition“ zeigt in seiner Gesamtheit die Entwicklung die Uneven Structure seit dem Debutalbum vollzogen haben. Ihr Sound ist inzwischen noch komplexer als zuvor, perfekt arrangiert, eingängig, experimentell, technisch versierter und dennoch voller Groove. Eine perfekte Symbiose aus der Härte des Metal, der raffinierten Technik des Prog und des atmosphärischen Sounds des Ambient. Auch die Band hat intern Anpassungen vorgenommen und sich neu aufgestellt. Mit Arnaud Verrier am Schlagzeug (ex Zuul FX, Kadinja) und Gitarrist Steeves Hostin (Beyond The Dust) sind Uneven Structure nun optimal aufgestellt um ihre großartige Liveshow weltweit zu präsentieren und ein neues Kapitel der Bandgeschichte zu starten.

