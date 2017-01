Und weiter geht es: Against Me, Of Mice & Men, Comeback Kid, 187 Strassenbande, Rogers, While She Sleeps, The Devil Wears Prada und Obey The Brave gesellen sich zu den bereits bestätigten Architects, Callejon, The Black Dahlia Murder und Northlane.

Early-Tickets und -Bundles für das Vainstream Rockfest 2017 sind weiterhin in unserem SHOP verfügbar.

Quelle: www.vainstream.com

