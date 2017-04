Eventname: Vainstream Rockfest 2017

Headliner: Dropkick Murphys, A Day To Remember, Architects, Against Me!, Callejon, Of Mice And Men

Vorband(s): Broilers, Dropkick Murphys, Against Me!, 187 Strassenbande, Feine Sahne Fischfilet, Comeback Kid, Dave Hause And The Mermaid, Rogers, Nasty, Tim Vantol, While She Sleeps, Northlane, The Black Dahlia Murder, Chelsea Grin, The Devil Wears Prada, Obey The Brave, First Blood, Vitja, Emscherkurve 77, The Dirty Nil, Brutality Will Prevail, Higher Power, Blood Youth, Brett, Swain

Ort: Am Hawerkamp

Datum: 01.07.2017

Kosten: 62,90 €

Genre: Metal, Hardcore, Punk, HipHop

Veranstalter: Kingstar Music (http://www.kingstar-music.com)

Link: http://www.vainstream.com

Zum 11. Mal findet das Vainstream in Münster dieses Jahr statt. Nachdem im letzten Jahr beim ausverkauften 10. Geburtstag (13.000 Besucher) wieder einmal hochkarätige Acts wie The Amity Affliction, Any Given Day oder August Burns Red auf den Brettern am Hawerkamp standen, hat sich Kingstar Music nicht lumpen lassen und auch in 2017 die Créme de la Créme des modernen Metals und Hardcores eingeladen. Neben den Architects sind aktuell phantastische Bands wie Of Mice And Men (mit veränderter Besetzung), Callejon, Northlane (mit neuem Album) oder While She Sleeps (mit neuem Album) angekündigt. Wer kürzlich A Day To Remember auf ihrer Europa-Tour erleben durfte, weiß, dass man ihren Gig dieses Jahr in Münster nicht verpassen sollte. Auch die Newcomer Blood Youth sind einen Besuch wert. Auf die Mütze gibt’s dann bei Nasty, First Blood, Brutality Will Prevail und Co.

In den letzten Jahren war der Wettergott beinahe ausnahmslos gnädig mit dem Festival am Am Hawerkamp und wird sicher auch dieses Jahr wieder massig Sonne spendieren, um den Festivalsommer 2017 in vollen Zügen auskosten zu können.

Neben erwähnten Acts werden auch u. a. die Kanadier von Comeback Kid und Obey The Brave die Bühne zerlegen, ebenso wie die Urgesteine Dropkick Murphys oder Emscherkurve 77 und viele mehr. Seit heute, dem 28. April steht auch das finale Line-Up fest, das ihr der Liste zu Beginn des Artikels entnehmen könnt. Folgt dem Vainstream auch auf Instagram für alle News rund um mögliche Band-Änderungen, Gewinnspiele und sonstige Updates: https://www.instagram.com/vainstream_rockfest/

Hier geht’s zum Facebook-Event: https://www.facebook.com/events/274086566289986/

Tickets & Ticket/Shirt-Bundles zum Special Price sind noch bis zum 05. Mai 2017 verfügbar: https://goo.gl/wvaX9P

Und so war’s 2016:

Kommentare

Kommentare