Vatican – March Of The Kings (Limited Vinyl Edition) – Cover, Tracklist und Releasedate veröffentlicht

Vatican – March Of The Kings (Limited Vinyl Edition) – Cover, Tracklist und Releasedate veröffentlicht

Am 19. Mai 2017 wird das Album March Of The Kings von Vatican als limitierte Vinyl Edition veröffentlicht. Der Vorverkauf beginnt am 05. Mai 2017. Das Album ist limitiert auf 300 schwarzen Exemplaren und wird mit insert auf Vinyl erscheinen.

Vatican aus Cleveland sind definitiv das, was man als ‚US Metal Kultband‘ bezeichnen könnte.

Zwischen 1986 und 1990 kamen lediglich vier Demos zustande, die heute unter Liebhabern als Meisterwerke gelten. In 2014 folgte noch eine Kompilation. Die Band ist seit einigen Jahren wieder aktiv und hat seitdem Konzerte an der West- und Ostküste Amerikas gespielt.

Nun das erste vollwertige Album March Of The Kings fertig gestellt. Klassischer US Power/Heavy Metal mit krachender Doublebass, giftig beißenden High-Pitched, Gitarren Solos und einer ordentlichen Dosis „Old School Metal Style“, die in diesem Zusammenhang jedem Liebhaber das Herz im Galopp schlagen lässt.

10 Songs von feinster, erlesener und unverfälschter ‚American Steel‘ Machart, wie er im Bilderbuch steht.

Nach der CD-Veröffentlichung im März 2017 folgt nun das Album March Of The Kings in limitierter Auflage von 300 schwarzen Exemplaren mit insert auch auf Vinyl.



Tracklist:

Seite A

1. Alive To The Grave

2. Deadly Wind

3. Running

4. Mean Streak

5. Falling From Grace

Seite B

6. Waysted

7. Fears Garden

8. Die A Heart Attack

9. Corruption

10. Opus #9

Total Playing Time: 39:48 min

Line-Up:

Brain McNasty – vocals, bass

Vince Vatican – guitars

Vic Gribouski – drums

Facebook | Reverbnation

Kommentare

Kommentare