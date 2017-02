Mitte 2015 gründete VENOM-Mitglied Tony „Demolition Man“ Dolan gemeinsam mit den Originalmitgliedern Jeff „Mantas“ Dunn und Tony „Abaddon“ Bray einen zweiten Teil der wegweisenden britischen Black Metal-Band. Nachdem sie sich unter der VENOM INC-Flagge zusammengefunden hatten, wurde einmal mehr wie von selbst Geschichte geschrieben. Nun, nachdem sie ihre andauernden Fähigkeiten im vergangenen Jahr auf internationalen Touren und Festivals unter Beweis gestellt haben, kann die Band nun bekanntgeben, dass sie einen Vertrag mit dem renommierten Heavy Metal-Label Nuclear Blast Records abgeschlossen hat. Im Zuge dessen wird die Truppe dieses Jahr ein neues Album veröffentlichen – weitere Details folgen schon bald!

Nuclear Blast-A&R Jaap Wagemaker kommentiert: „Nuclear Blast freut sich enorm, Mantas, Abaddon und den Demolition Man als neue Familienmitglieder begrüßen zu können! Wir sind selbst mit den ersten drei Alben aufgewachsen, die Mantas und Abaddon eingespielt, die die Band letztendlich zur Legende gemacht und die zur Geburt des Black Metal geführt haben! Ich bin ebenfalls großer ATOMKRAFT-Fan seit der Demolition Man Teil der Band ist! Zudem hatte ich bereits Anfang der 90er die Ehre, anlässlich der Veröffentlichung des »In The Name Of Satan«-Tributalbums und der Reunion-Show beim Dynamo Metal Fest mit Mantas und Abaddon zusammenzuarbeiten! Vor wenigen Jahren sah ich die Jungs unter dem Namen VENOM INC spielen, das war ihr allererstes Konzert beim Keep It True. Seitdem hat die Band bewiesen, dass sie sich auf Tour wohlfühlt und die Rufe ihrer Legionen weltweit erhört und dementsprechend Shows gespielt!

Dieses Jahr habe ich die ersten Demo-Aufnahmen erhalten, welche bestätigen, dass sie noch immer nicht zum alten Eisen gehören und mit aller Macht zurück sind, um ihrer legendären Karriere ein weiteres Kapitel hinzuzufügen! Es macht uns stolz, VENOM INC bei Nuclear Blast zu haben!“

VENOM INCs Tony „The Demolition Man“ Dolan fügt hinzu: „Es ist mir eine große Freude, verkünden zu dürfen, dass wir nun ein Teil des hervorragenden Nuclear Blast-Teams sind! Das Label Nuclear Blast wird von Leuten betrieben, die sich um die Kunst kümmern, die genau wissen, was sie tun, und die ihren Künstlern und den Fans den größtmöglichen Respekt entgegenbringen. In ihrem Roster befinden sich auch einige meiner größten musikalischen Helden. Jene Künstler, kombiniert mit den Top-Mitarbeitern von Nuclear Blast, sind es, was dieses Label zum allerbesten macht. Top-Bands und ein klasse Team. Ich bin dankbar, dass wir fortan mit ihnen arbeiten können. Ich weiß, dass wir alle unser Bestes geben werden, um diese Partnerschaft in jeglicher Hinsicht zur allerbesten zu machen. Für diese Chance danke ich ihnen. ALL HAIL AVE!“

VENOM INCs Jeff „Mantas“ Dunn kommentiert ebenfalls: „Es ist definitiv eine Ehre und ein Privileg, von nun an ein Teil des Nuclear Blast-Rosters zu sein. Ich möchte mich hiermit bei allen, die uns auf dem Weg zu diesem prestigeträchtigen Ziel unterstützt haben, bedanken. Was ich mit stolzgeschwellter Brust sagen kann, ist, dass das alles nur durch harte Arbeit, Ausdauer und Entschlossenheit umgesetzt werden konnte. Und selbstverständlich auch durch die unglaubliche Unterstützung unseres Lebenssafts… UNSERER FANS. Ich muss gestehen, dass ich vom großen Vertrauen und Glauben, den uns unser Management und unser neues Zuhause, Nuclear Blast, entgegenbringen, überwältig bin. Nun haben wir also einen Neuanfang mit einer festen Basis in jeglicher Hinsicht. MAXIMALER RESPEKT!“

Zudem werden VENOM INC ab sofort von Breaking Bands LLC (TESTAMENT-Sänger und Co-Manager Chuck Billy, Adrenaline PR-CEO Maria Ferrero sowie die ex-MegaForce Records– und Crazed Management-Besitzer Jon and Marsha Zazula) gemanagt. Für das Booking sind sowohl Hexagon Booking Agency (Jerome Haultier; Europa) als auch Circle Talent Agency (Dan Rozenblum; Nordamerika) verantwortlich.

Jon Zazula zeigt sich begeistert: „Mantas und Abbadon sind seit 35 Jahren Freunde der Zazula-Familie und es war Dolan, der uns alle zusammengebracht hat. Wir werden sehen, wo der Weg hinführt! Ich muss sagen, dass ihr neues Album enorm heavy ist – Ihr werdet es lieben!“

Maria Ferrero erinnert sich: „Ich bin froh darüber, mit VENOM INC arbeiten zu können! Diese Band steht meiner Heimat und mir sehr nahe, da eine der ersten Shows, die ich je gesehen habe, die VENOM-Show war, die Jon und Marsha 1983 als Rock N Roll Heaven Presents präsentiert haben. Ich hatte immer Glauben an alles, was sie gemacht haben. Jon und Chuck als Partner mit im Boot zu haben sowie in der Lage zu sein, das alles weiterhin mit Leuten wie VENOM INC tun zu können, schließt den Kreis. Wir sind bereit, das Bestmögliche für die Band zu tun, Spaß und Erfolg zu haben und den Weg für zukünftige Bands zu ebnen.“

Chuck Billy fügt hinzu: „Gratulation an VENOM INC zum Unterschreiben eines Mehrfach-Plattenvertrags bei Nuclear Blast. Es erfüllt mich auch mit Stolz, eine solche Kultband zum Breaking Bands LLC-Roster hinzufügen zu können. Ich wünsche ihnen viel Glück – das Beste kommt noch!“

VENOM INC stehen kurz davor, 2017 bei mehreren europäischen Festivals, inkl. Hammerfest Festival, Inferno Festival, Heavy Metal Cauldron u.a., aufzutreten. Dabei wird die Truppe klassische VENOM-Sets spielen. Alle Termine findet Ihr unten:

23.03. UK Pwllheli – Hammerfest

01.04. UK Glasgow – Lords Of The Land Festival

13.04. N Oslo – Inferno Festival

29.04. P Barroselas – Barroselas Metalfest

24.07. SLO Tolmin – Metaldays

27.10. FIN Helsinki – Heavy Metal Cauldron

Über VENOM INC:

Eine Zufallsbegegnung brachte Tony Dolan (Gesang, Bass) 2015 ein Angebot für eine Reunion des VENOM-Line-ups, das den Klassiker »Prime Evil« und dessen Nachfolgealben eingespielt hatte, ein. Diese Klassiker hielten die Band während des Angriffs durch Grunge und Brit Pop am Leben, dem alle Kombos – bis auf die härtesten – Anfang der 90er zum Opfer fielen. Dolan ergriff die Chance, das VENOM-Erbe, das bis 1979 zurückreicht als die aktuellen Bandmitglieder Jeff Dunn (aka Mantas an der Gitarre) und Tony Bray (Abaddon; Schlagzeug) die Originalband gründeten und der Welt den Extreme Metal in Form ihrer Alben »Welcome To Hell« und »Black Metal« näherbrachten. Zu Beginn abgerundet von Clive „Jesus Christ“ Archers Stimme (später durch Cronos und „The Demolition Man“ Tony Dolan), waren und sind VENOM noch immer eine wahre Naturgewalt.

VENOC INC halten am ursprünglichen Gedanken, mit dem VENOM 1979 begonnen haben, fest und versprechen, den damaligen Geist, der über die Jahre verlorengegangen ist, wieder neu zu entfachen. VENOM INC werden weiterhin wachsen und die Klassiker mit Herz, Seele und Hingabe für jeden einzelnen VENOM-Legionär und auch neue Fans auf die Bühne bringen.

