VICTORIUS, die letzten Monat ihr neues Album „Heart Of The Phoenix“ veröffentlicht haben, präsentieren nun den offiziellen Videoclip zum Song „Hero“ – schaut ihn euch hier an: https://youtu.be/HNkSSHhC0WM

Die Power Metaller sind derzeit auf Tour mit Grave Digger und ihren Label-Kollegen Mystic Prophecy.

VICTORIUS Live

16.02.2017 DE München – Backstage*

17.02.2017 DE Memmingen – Kaminwerk*

18.02.2017 DE Andernach – JuZ Live-Club*

29.06.-01.07.2017 DE Gardelegen – Metal Frenzy Open Air

17.06.2017 DE Duisburg – JZ Die Mühle (Rage Against Racism Open Air)

*Healed By Metal Tour 2017 w/ Grave Digger + Mystic Prophecy

Quelle: www.carrycoal.de

