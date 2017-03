Vitja: neues Musikvideo „Heavy Rain“ & Album erscheint am 03.03.

Als weiteren Vorgeschmack auf das am 03. März 2017 erscheinende Album „Digital Love“ (Century Media / People Like You Records / Sony Music) veröffentlichen VITJA ein neues Musikvideo zum Track „Heavy Rain“

„Digital Love“ wurde in den Sureshot Studios von Vitja, Daniel Keller und Andreas Vieten aufgenommen und produziert und von Aljoscha Sieg in den Pitchback Studios gemixt und gemastert.

Nachdem die deutsche Metal-Band bereits über 300 Konzerte gespielt haben, kündigen sie nun für den April 2017 ihre erste Headline-Clubtour durch Deutschland an! Als Special-Guest werden Breathe Atalntis, Improvement und Die Heart mit dabei sein.

VITJA – „Digital Love Club Tour”

special guests: Breathe Atlantis, Improvement, Die Heart

14.04.2017 (DE) Berlin – Privatclub

15.04.2017 (DE) Hannover – Lux

16.04.2017 (DE) Cologne – MTC

20.04.2017 (DE) Wiesbaden – Schlachthof

21.04.2017 (DE) Stuttgart – Club Zentral

22.04.2017 (DE) Munich – Backstage

28.04.2017 (DE) Hamburg – Logo

29.04.2017 (DE) Dresden – KONK Club

30.04.2017 (DE) Muenster – Sputnikhalle

