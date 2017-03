Voodoo Vegas - Freak Show Candy Floss

Fazit: Freak Show Candy Floss, eine sehr ausgewogene Platte, mit Klischeeballade in Form von Sleeping In The Rain und einem guten Studio Sound, der ansprechend verpackt wurde. Der ganz große Wurf bleibt verwehrt, das liegt an den Refrains, die nicht ganz den Zugriff beim Hörer finden. Als Album für Hintergrundbeschallung bei diversen Tätigkeiten kann man die zehn Titel ruhig empfehlen. Voodoo Vegas hinterlassen durch die Bank weg einen guten Eindruck und müssen nur noch am letzten Punch arbeiten.



Anspieltipps: Long Time Gone und Black Heart Woman