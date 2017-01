“Long Time Gone” heißt die neue Single aus dem kommenden Album “Freak Show Candy Floss” von Voodoo Vegas. Während die Freak Show der Band vor der Veröffentlichung des heiß erwarteten Zweitwerks im Februar anläuft, versorgen die Briten ihre Fans derweil in Form des Videos zum neuen Track schon mal mit etwas, das zu jedem Zirkus dazu gehört: Zuckerwatte.

Genau so sind nämlich nach Aussage von Sänger Lawrence Case Live-Gigs für Voodoo Vegas: süß und vergänglich. Und deshalb besteht der neue Clip aus dem, was sich davon festhalten lässt: aus Live-Mitschnitten von energiegeladenen Club- und Festival-Auftritten der Band.

Die Erfahrungen, die die vier auf ihrer zweijährigen Tour im Anschluss an ihr grandioses Debütalbum gemacht haben, haben sich nicht nur entscheidend auf das neue Album insgesamt ausgewirkt: In “Long Time Gone” geht es genau darum – ums Touren und die Zeit “on the road”, wie Sänger Lawrence Case betont: “Das war das beste Tour-Jahr, das wir jemals hatten. Wir sind weiter rumgekommen und haben vor mehr Menschen gespielt als jemals zuvor. Genau das und die Energie, die entsteht, wenn wir live spielen, wollten wir einfangen.”

“Long Time Gone” lässt hoffen, dass die Freak Show der vier Briten schon bald wieder durch Europa ziehen wird.

Quelle: www.cmm-marketing.com

