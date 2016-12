Hier sind die letzten Bandankündigungen des Jahres – den nächsten Knaller zünden wir dann bereits in der Silvesternacht ab 00:01!

Alice Cooper

Der Meister des Schockrocks kehrt zurück! Mit Songs wie School’s Out und Posion wurde Alice Cooper in den 70er und 80er Jahren unsterblich, seine ausgefeilten Bühnenshows machten ihn zum Staatsfeind Nummer 1 für alle besorgten Eltern. Auch heute hat Alice Cooper nichts von seiner außergewöhnlichen Bühnenpräsenz verloren, der Altmeister zeigt nach wie vor wo der Hammer hängt. Und wenn ihr es bis dahin aushalten könnt: Auch Alice Cooper hat eine eigene Sendung bei Radio Bob, hört doch mal rein!

Megadeth

Thrash Metal Legende Dave Mustaine wird zum zweiten Mal Wacken heimsuchen! Mit seiner Band Megadeth ist er nach wie vor unerhört erfolgreich, auch die neuen Werke wie das Anfang des Jahres erschienene Dystopia begeistern weiterhin Fans und Kritiker. Dystopia ist das fünfzehnte Studioalbum der Band und die aktuelle Besetzung funktioniert auch live fantastisch.

Flotsam & Jetsam

Auch Flotsam & Jetsam huldigem dem Thrash Metal, dieser ist bei ihnen jedoch mit einer Prise Progressive Metal gewürzt. Die Band wurde 1981 gegründet und teilte sich in den Anfangstagen of die Bühne mit Bands wie Megadeth, Armored Saint oder Mercyful Fate. Für sie steht nun das Debüt in Wacken auf dem Terminplan!

