Watered und Terraformer + Suntrigger am 05.04.2017 in der Baracke, Münster (Vorbericht)

“Zur Abwechslung mal mitten in der Woche nach Münster“

Bands: Watered, Terraformer, Suntrigger



Ort: Baracke, Münster

Datum: 05.04.2017, 18:00 Uhr (Einlass)

Kosten: 5,00 – 7,00€ AK

Genre: Post Rock, Post Metal

Veranstalter: Tortuga Booking (https://www.facebook.com/TortugaBooking/)

Link: https://www.facebook.com/events/1639169043044929/

Die Adresse Am Hawerkamp in Münster dürfte Metalfans ein Begriff sein, liegt doch hier die Sputnikhalle, und auf dem gesamten Gelände findet jedes Jahr das Vainstream statt. Aber auch Münster hat noch so viele andere locations, in denen kleine und feine Veranstaltungen, auch für Fans von anderen Genres, statttfinden. Da gibt es das Rare Guitar, wo ich jetzt schon zwei Mal am Longsound Festival teilnehmen durfte, und die Metro Rockbar, wo Suntrigger die Releaseshow für ihr Debütalbum Interstellar veranstaltet haben. Am 05.04. lerne ich eine weitere location kennen, denn dann treten in der Baracke die Bands Watered, Terraformer und Suntrigger auf die Bühne, um die Besucher in ihre ganz eigenen Klangwelten zu entführen.

Fangen wir mal mit der belgischen Band Terraformer an, die im Jahr 2009 gegründet wurde. Tatsächlich nur mit drei Mann besetzt, schaffen es Terraformer aber immer wieder, große Klangwelten zu erschaffen. Faulheit kann man ihnen auch definitiv nicht unterstellen, wurde doch gerade am 14.02. das dritte Album der Band mit dem Titel Mineral veröffentlicht, und am 17.03. erscheint die Split-12“, auf der die Bands Terraformer und Watered vertreten sein werden. So wird dann also auch gleich der Bogen zu eben diesen geschlagen, der Song Aegean, den es hier zu hören gibt, stammt allerdings vom Album Mineral:

Ein Jahr später als Terraformer, nämlich im Jahr 2010 wurde die Band Watered gegründet, deren vier Mitglieder aus dem Süden Deutschlands, nämlich aus der Gegend um Karlsruhe und Mannheim stammen. Nach der Veröffentlichung des zweiten Albums Some Are Born Into The Endless Night wollte man nicht gleich an ein nächstes eigenes Album denken, und so war dann irgendwann die Idee zu einer Split-12“ geboren, auf der man sich mit einer ähnlich ausgerichteten Band präsentieren wollte. Von dieser Idee bis heute hat es tatsächlich zwei Jahre gedauert, aber wie schon geschrieben, am 17.03. ist Veröffentlichung. Den fast 12 Minuten langen Track The Quincuncial Lozenge kann man sich hier schon mal zu Gemüte führen:

http://echoesanddust.com/2017/02/exclusive-track-stream-watered-the-quincuncial-lozenge/

Die Veröffentlichung ihres Debütalbums Interstellar hat die Band Suntrigger bereits hinter sich, und von der Releaseshow am 03.02.2017 aus der Metro Rockbar haben wir ja bereits berichtet. Ruhiger als bei Terraformer und Watered geht es bei Suntrigger, die ebenfalls mit drei Mann besetzt sind, definitiv nicht zu. Die Songs sind genauso spannend und abwechslungsreich, und das Album Interstellar konnte bei uns ja dementsprechend auch neun Punkte einfahren. Bei der Releaseshow in Münster haben Suntrigger auch eine Kamera mitlaufen lassen, hier gibt es den Track Go Ahead auf Augen und Ohren:

Der Termin mitten in der Woche ist ja schon etwas gewagt, und ich hoffe, dass meine etwas längere Anreise mitten im Feierabendverkehr trotz allem glatt verläuft. Aber wenn ich mich sogar auf diesen Weg mache, dann doch der ein oder andere von Euch sicherlich auch, oder? 🙂 Fans der genannten Genres sollten definitiv schauen, dass sie die Gelegenheit nicht verpassen, diese drei Bands an einem Abend live zu erleben.

