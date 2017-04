Festivalname: Wave-Gotik-Treffen 2017

Bands: 13th Monkey (D), Aeon Sable (D), Ah Cama-Sotz (B), Ah! Kosmos (TR), Alcest (F), Amanda Palmer (Dresden Dolls) & Edward Ka-Spel (Legendary Pink Dots) (USA/NL), Amorphis (FIN), Andi Sexgang (GB) Akustikkonzert, Andyra (D), Angels & Agony (NL), Annwn (D), Autodafeh (S), Azar Swan (USA), B-Movie (GB), Besides (PL), BFG (GB), Black Nail Cabaret (H), Bloody, Dead & Sexy (D), Cabaret Voltaire (GB) exklusives Konzert in Deutschland 2017, Cephalgy (D), Chemical Sweet Kid (F), Corde Oblique (I), Cryo (S), Cuelebre (E), Da-Sein (E) Weltpremiere, Decoded Feedback (CDN), Der Blaue Reiter (E), Der Fluch (D), Desperate Journalist (GB), Drab Majesty (USA), Eden (AUS) Europa-Premiere, Eisfabrik (D), Emma Ruth Rundle (USA), Empusae (B), Esben And The Witch (GB), Finsterforst (D), Folk Noir (D/NL), Frankenstein (USA), Hamferð (FO), Hautville (I), Hørd (F), Herbst In Peking (D), Hexperos (I), Iamtheshadow (P), Ianva (I), Illuminate (D), In the Woods… (N), Iszoloscope (CDN), Jarboe (USA) exklusives Akustikkonzert, Johnny Deathshadow (D), Klangstabil (D), Klez.e (D), Landscape Body Machine (CDN), Larrnakh (H), Lebanon Hanover (GB), Lucifer’s Aid (S), Machine De Beauvoir (D), Masquerade (FIN), MGT & Friends (GB), Mlada Fronta (F), Moon Far Away (RUS), Nikolas Schreck (USA), Noisuf-X (D), Nox Interna (D), Odroerir (D), Ohm (CDN), Ordo Rosarius Equilibrio (S), Peter Bjärgö (S), Peter Heppner (D), Pouppée Fabrikk (S), Principia Audiomatica (HR), Ragnaröek (D), Red Cell (S), Red Mecca (S), Revolting Cocks (USA/B) exklusives Konzert in Deutschland 2017, Ritual Howls (USA), Romuvos (LT), Rotersand (D), S.P.O.C.K (S), Saigon Blue Rain (F), Scary Bitches (GB), Schneewittchen (D), Sex Gang Children (GB), She Past Away (TR), Shireen (NL), Sinistro (P), Sixth June (SRB), Skinny Puppy (CDN) exklusives Konzert in Deutschland 2017, Soviet Soviet (I), Sylvaine (N), The 69 Eyes (FIN), The Agnes Circle (GB), The Creepshow (CDN), The Devil And The Universe (A), The Mission (GB), Thrudvangar (D), Unlight (D), Vain Warr (USA) ehemals Blacklist, Varg (D), Virgin In Veil (FIN), VNV Nation (IRL/GB), Vogelfrey (D), Wednesday 13 (USA), Whispering Sons (B), Wires & Lights (D), Rotting Christ (GR), Rendered (D), Too Dead To Die (RUS), Chrom (D), Massive Ego (GB), Black Kolor (D), Welicoruss (RUS), Yggrasil (S), Lolita Kompolex (A), Framheim (D), Nim Vind (CDN), Whispers in the Shadow (A), The Vision Bleak (D), The Eye of Time (F), Dunkelschön (D), Funker Vogt (D), Bleib Modern (D), Tanzwut (D), Erdling (D), Klimt1918 (I), Die Selektion (D), Nachtblut (D), Novakill (AUS), Equilibirum (D), Suicide Commando (B), Rroyce (D), Sündenrausch (D), Technique (BR), The Pussybats (D), Superikone (D), This Morn Omnia (B), Xandria (D), V2A (D/GB),

Ort: Leipzig

Datum: 02.-05.06.2017

Kosten: 120 € Eventticket, 25 € Obsorgekarte, 15 € Parkvignette

Genres: Metal, Gothic, Electro, Pop

Tickets: http://www.wave-gotik-treffen.de/karten.php

Link: http://www.wave-gotik-treffen.de

Auch dieses Jahr wird es wieder schwarz in Leipzig. Zum 26. Mal öffnet das Wave Gotik Treffen seine Pforten und erwartet mehr als 25.000 Besucher aus der ganzen Welt. Die schwarze Zusammenkunft, die unter anderem größtenteils aus der Gothic-Szene zusammengesetzt ist, darf sich über Pfingsten unter anderem auf Gothic-Metal, EBM, Punk, Mittelalter, Folk und sogar Black Metal freuen. An rund 50 verschiedenen Veranstaltungsorten in der ganzen Stadt finden sowohl Konzerte, Ausstellungen und Lesungen, als auch Theater- und Filmaufführungen statt.

In historischem Antlitz eröffnet das Viktorianische Picknick am Freitag im Park die Türen und lädt zur Romantik ein. Stadtbummeln, Shoppen, Tanzen bis in die Morgenstunden, Fetischpartys, Besichtigungen der Museen oder anderen öffentlichen Ausstellungen lassen für jedes Herz etwas offen (der Eintritt zu den Museen ist mit dem WGT-Bändchen frei). Die Vielfalt der Veranstaltung kann wohl kaum ein anderes Festival toppen. Die Leipziger Innenstadt sollte auf jeden Fall besichtigt werden.

Highlight für Mittelalter-Begeisterte ist das Heidnische Dorf. Unweit vom Hauptfestivalgelände bietet das atmosphärische Fleckchen Platz für Liebhaber der Folk -, Pagan- sowie Mittelaltermusik. Mit vielen Ständen rund um das leibliche und optische Wohl bemühen sich Händler aus ganz Deutschland, um die Besucher glücklich zu stimmen.

Auch auf dem Zeltplatz am Rande der Stadt wird es schwarz. Auf dem ehemaligem Messegelände der AGRAwerden die Behausungen gespannt. Zeltplatztickets sind erhältlich. Mit den Obsorgekarten, die zum Zelten berechtigen, bekommt man auch den Pfingstboten, das ausführliche WGT-Programmbuch. Die öffentlichen Nahverkehrsmittel der Stadt können alle WGT-Gäste kostenlos benutzen, von Freitagmorgen bis Dienstagmittag.

Einige unserer Leser werden sich jetzt sicher die Frage stellen, was das Time for Metal-Magazin auf einer solchen Veranstaltung sucht, daher möchten wir uns kurz dazu äußern. Das Wave Gotik Treffen bietet nicht nur eine große Vielfalt in Richtung Gothic sowie elektronischer Musik, nein, auch Metal wurde in den letzten Jahren immer mehr Publik gemacht. So konnte man es kaum fassen, als in den Vorjahren Bands wie God Seed, Solstafir oder Dark Funeral geladen wurden. Auch im letzten Jahr gab es eine Menge zum Staunen. So fuhren Größen wie Carach Angren, Dark Fortress oder auch Enslaved ihre metallischen Fühler über Leipzig aus. Was der Veranstalter erreichen möchte, liegt auf der Hand. Eine Familie zusammenbringen, denn irgendwie sind wir ja dann doch alle etwas „anders“ bzw. gleich.

Schauen wir uns daher doch einfach mal das Line-Up im Metalbereich für das Jahr 2017 genauer an. Auch in diesem Abschnitt gibt es wieder zahlreiche erwähnenswerte Bands, die dem Publikum den Zahn tropfen lassen. Zu Beginn gehen wir daher kurz auf die Mittelalterfront ein. Hier trifft man auf Yggdrasil aus Schweden, welche den Horizont bisher mit insgesamt drei vollwertigen Alben erweitert haben. Zuletzt beglückte man uns 2011 mit dem Werk namens Irrbloss, welches ganz vorne mithalten konnte. Thrudvangar aus dem sächsischem Köthen ist wohl ebenfalls so ziemlich jedem heidnischem Fan der etwas rockigeren Klänge ein Begriff. Auch mich konnten die Jungs 2016 auf anderen Festivals begeistern. Umso schöner, dass ich sie auch in diesem Jahr wieder sehen darf. Finsterforst rundet gekonnt das Bild ab und verleitet zu einem „süffig-heiterem“ Ausklang. Mit Arcturus, Welicoruss, Equilibrium oder Odroerir am Start, kann man ebenfalls die Met-Hörner schwingen und sich gesellig den Abend verschönern!

Weiter geht es zu den härteren Klängen. Im Black Metal konnte mich das WGT bereits in den Vorjahren immer wieder begeistern. So auch in diesem Jahr, denn eines der größten Highlights stellt für mich definitiv Rotting Christ da. Die Jungs aus Griechenland, welche schon seit 1987 existieren, haben mit Alben wie z.B. Rituals oder Aealo Werke für die Ewigkeit geschaffen, an die nicht jede große Band ranreichen kann. Genau wie Unlight, die seit 1997 die volle Dröhnung Black Metal versprühen. Es geht also hier heiß her!

Amorphis dürfte ebenfalls spannend werden, denn die Finnen erreichten mit ihrem 2015 geschaffenem Werk Under the Red Cloud volle Punktzahl in allen Kategorien. Das Netz zersprang förmlichst nach diesem Glanzstück! Auch ich konnte mich schon Live überzeugen, dass diese Band eine der sehenswertesten Akte schlechthin ist. Fans von Dani Filth dürften sich auch die Zähne lecken, denn sein Projekt Devilment wurde ebenfalls bestätigt. Mit Cradle of Filth bekannt geworden, dürfte er so einigen den Kopf verdrehen. Wem das nicht genug ist, der hat spätestens bei Wednesday 13 Grund genug, das Spektakel miterleben zu wollen, denn hierhinter verbirgt sich u.a. Joey Jordison! Fans von Slipknot dürfen spätestens jetzt die Reise nach Leipzig antreten wollen! Was gibt es also neben Größen wie Varg, Tanzwut, The Creepshow, Stahlmann oder Percival noch zu sehen? Oh ja, eine ganze Menge, gerade für das härtere Volk! In The Woods… aus Norwegen fahren mit ihrer Avantgarde/Progressive Black Metal-Show schon ziemlich heftige Geschütze auf, die sich niemand entgehen lassen sollte.

Gothicmetal gibts übrigens auch! The Vision Bleak, Xandria oder Erdling runden diese Schiene ab. Besonders die Newcomer Erdling sollte sich jeder Fan der etwas düsteren Klänge zu Gemüte führen, denn diese steigen unweigerlich mit Lichtgeschwindigkeit bergauf Richtung unerschütterlicher Publik. Songs wie Blitz und Donner brennen sich schnell in die Köpfe für Ohrwurmkomplexe ein. Noch zu erwähnen sind an dieser Stelle Umbra Et Imago und Nachtblut. Revolting Cocks hingegen werden ein Exklusivkonzert fabrizieren!

Auch erwähnenswert ist, dass am 04.06. im Heidnischen Dorf (Torhaus Dölitz) ab 18:30 Uhr Pagan/Folk Metal aufgefahren wird. Unter anderem spielen hier Yggdrasil, Odroerir und Varg. Zutritt ist hier auch ohne WGT-Gesamtkarte möglich!

Viel Spaß wünscht Time for Metal!

