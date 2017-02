WEDNESDAY 13 hat einen Vertrag bei Nuclear Blast unterschrieben und kann es nun kaum erwarten, am 2. Juni sein achtes Studioalbum »Condolences« auf die Menschheit loszulassen.

Der Horrorpunk-König und einstiger MURDERDOLLS-Frontmann freut sich über sein neues Label-Zuhause und verriet bereits: „Es fühlt sich genial an, bei Nuclear Blast unterschrieben zu haben! Es ist eine große Ehre für uns, in einem solchen Roster mit so vielen anderen großartigen Bands und Freunden von uns zu sein! Danke, Nuclear Blast, für diese Gelegenheit und natürlich gilt auch ein großer Dank unseren Fans für ihren unsterblichen Support! Wir freuen uns auf viele weitere Jahre mit Euch!“



WEDNESDAY 13 wir noch in diesem Monat zu seiner ‚Undead, Unplugged‚ UK-Tour aufbrechen, die ein intimes Akustikset aus den Evergreens und Geheimtipps seiner gesamten Karriere präsentiert, darunter Songs, die er noch mit seinen früheren Projekten MANIAC SPIDER TRASH und den FRANKENSTEIN DRAG QUEENS FROM PLANET 13 geschrieben hatte. Natürlich dürfen auch Hits der gefeierten MURDERDOLLS nicht fehlen, ebenso wie die Highlights seiner Solokarriere. Als Vorband fungiert bei der Tour sein Country-Nebenprojekt BOURBON CROW, das Wednesday mit seinem langjährigen Freund und Singer-Songwriter-Kollegen Rayen Belchere betreibt.

Seht WEDNESDAY 13 bei den folgenden Tourdaten:

22.02. UK Newcastle – University

23.02. UK Glasgow – Cathouse

24.02. UK Leeds – Key Club

25.02. UK Nottingham – Rescue Rooms

26.02. UK Manchester – Ruby Lounge

28.02. UK Norwich – Owl Sanctuary

01.03. UK Wolverhampton – Slade Rooms

02.03. UK Bristol – Thekla

03.03. UK Southampton – Talking Heads

04.04. UK London – Underworld

23.03. AUS Brisbane – The Brightside

24.03. AUS Sydney – Oxford Art Factory

25.03. AUS Melbourne – Corner Hotel

10.06. UK Download Festival, ‚Dogtooth Stage‘ (headline slot)

Quelle: www.nuclearblast.de

