Wer malen will muss Rock können! - Das zweite Rock- und Metal-Malbuch mit den Original-Covern

Fazit: Wer malen will muss Rock können! - Das zweite Rock- und Metal-Malbuch mit den Original-Covern bleibt, wie sein Vorgänger, eine witzige Idee. Wer sein Kind künstlerisch an den Heavy Metal heranführen möchte und es musikalisch bislang vergeblich versucht hat, der kann in dieser Malstunde versuchen, seinen Nachwuchs zu überzeugen. Zudem ist es dem Reiffer Verlag gelungen, eine neue Sparte aufzumachen, die Gott sei Dank nicht ausgelutscht ist!