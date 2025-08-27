The Pretty Reckless: veröffentlichen ihre neue Single „For I Am Death”
Die Rockband kehrt zum ersten Mal seit vier Jahren mit neuer Musik zurück und markiert damit den Beginn ihres nächsten Kapitels
Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete Rockband The Pretty Reckless hat ihre neue Single For I Am Death veröffentlicht. Der Song markiert den Beginn eines vielversprechenden,...
Mystic Circle – Kriegsgötter MMXXV
Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart - Songs zwischen Hommage und Eigenständigkeit
Artist: Mystic Circle Herkunft: Deutschland Album: Kriegsgötter MMXXV Genre: Black Metal Spiellänge: 47:29 Minuten Release: 06.06.2025 Label: ROAR! / Rock of Angels Records Links: https://www.facebook.com/MysticCircleOfficial Bandmitglieder:...
Sure Shot Worx, Hell Over Hammaburg, Markthalle Hamburg, Metal Blade Records, Deaf Forever, Plattenkiste Hamburg, Remedy Records, Powermetal.de und Metal.de präsentieren: das Metal Forces Festival....
Aquilla veröffentlichen am 31. Oktober ihr zweites Album mit dem Titel Sentinels Of New Dawn via High Roller Records. Die erste Single Creed Of Fire...
Am Donnerstag, den 28.08.2025, verwandelt sich der Festplatz Burgebrach in ein Paradies für alle Freunde des klassischen Heavy Metal und Hard Rock. Im Rahmen des...
Storm hat am 22. August sein erstes Album Join The Storm veröffentlicht und setzt damit ein starkes Zeichen in der Musikszene. Mit beeindruckenden Auftritten bei...
Imminence: im Dezember auf „The Black Finale“-Europatour
Die bislang größte und eindrucksvollste Live-Performance der Band
Nach dem überwältigenden Erfolg der restlos ausverkauften Europatour bündeln Imminence all ihre Kräfte und präsentieren ein völlig neues Show-Konzept: Ein einzigartiges Konzerterlebnis mit Streichquartett auf...
Blackbriar: veröffentlichen Videos zu „Bluebeard’s Chamber“ – Album „A Thousand Little Deaths“ ist jetzt erhältlich
Blackbriar freuen sich, endlich ihr neues Studioalbum A Thousand Little Deaths vorzustellen, das heute über Nuclear Blast Records veröffentlicht wurde. Dieses moderne Meisterwerk, das in...
Crematory: kündigen exklusive Neuauflagen der Klassiker-Alben „Act Seven“, „Believe“ und „Revolution“ an
Die Alben erscheinen im Oktober über ROAR
Nach der Veröffentlichung ihres chartstürmenden 17. Studioalbums Destination im Mai 2025 über ROAR, setzen die deutschen Gothic-Metal-Pioniere Crematory ihr Erbe der Dunkelheit und Kraft mit einer...
Ambush – Evil In All Dimensions
Passen Muskelrock und Napalm Records?
Artist: Ambush Herkunft: Växjö, Schweden Album: Evil In All Dimensions Genre: Heavy Metal Spiellänge: 40:50 Minuten Release: 05.09.2025 Label: Napalm Records Links: https://ambushsweden.bigcartel.com/ Bandmitglieder: Gesang...
Die neusten Reviews
High Parasite haben mit Forever We Burn ihr Debüt im letzten September herausgebracht. An mir...
Artist: Panzerchrist Herkunft: Dänemark Album: Maleficium Part 2 Spiellänge: 41:12 Minuten Genre: Death Metal, Black...
Artist: Speed Queen Herkunft: Limburg, Belgien Album: …With A Bang! Genre: Speed Metal, Heavy Metal...
Artist: Vindicator Herkunft: USA Album: Whispers Of Death Spiellänge: 45:11 Minuten Genre: Thrash Metal Release:...