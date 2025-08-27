9
Mystic Circle – Kriegsgötter MMXXV

Symbiose aus Vergangenheit und Gegenwart - Songs zwischen Hommage und Eigenständigkeit

Artist: Mystic Circle Herkunft: Deutschland Album: Kriegsgötter MMXXV Genre: Black Metal Spiellänge: 47:29 Minuten Release: 06.06.2025 Label: ROAR! / Rock of Angels Records Links: https://www.facebook.com/MysticCircleOfficial Bandmitglieder:...
Imminence: im Dezember auf „The Black Finale“-Europatour

Die bislang größte und eindrucksvollste Live-Performance der Band

Nach dem überwältigenden Erfolg der restlos ausverkauften Europatour bündeln Imminence all ihre Kräfte und präsentieren ein völlig neues Show-Konzept: Ein einzigartiges Konzerterlebnis mit Streichquartett auf...
Ambush – Evil In All Dimensions

Passen Muskelrock und Napalm Records?

Artist: Ambush Herkunft: Växjö, Schweden Album: Evil In All Dimensions Genre: Heavy Metal Spiellänge: 40:50 Minuten Release: 05.09.2025 Label: Napalm Records Links: https://ambushsweden.bigcartel.com/ Bandmitglieder: Gesang...
