††† (Crosses): neuer Track „Vivien“ out now

Das aus Chino Moreno (Deftones) und Produzent/Multi-Instrumentalist Shaun Lopez bestehende Duo ††† (Crosses) kündigt die neue EP Permanent.Radiant für ein Release am 9. Dezember 2022 via Warner Records an. Als Vorgeschmack präsentieren sie zudem den neuen Song Vivien, inklusive Musikvideo – hier zu hören bzw. zu sehen:

Zusammengesetzt aus schaurigen Synths und pulsierender Percussion bietet die meisterhafte Produktion die ideale Grundlage für Chinos typische Vocals. Außerdem stellt es den perfekten Soundtrack für das von Lorenzo Diego Carrera und Shaun Lopez selbst gedrehte entrückte Musikvideo.

Die Ankündigung zu Permanent.Radiant erfolgt gut sechs Monate nachdem die Band die Doppelsingle Initiation/Protection veröffentlicht hat. ††† (Crosses) bringen außerdem neues Merch und den CD-Preorder an den Start: https://www.crossescult.com

Mit Vivien liefern ††† (Crosses) einmal mehr eindrückliche, treibende Musik, die dafür bestimmt ist, dich einfach wegzufegen.

Permanent.Radiant Tracklist:

1.Sensation

2.Vivien

3.Cadavre Exquis

4.Day One

5.Holier

6.Procession

Über Crosses (†††):

Crosses (†††) ist das Projekt von Chino Moreno (Deftones) und Produzent/Multi-Instrumentalist Shaun Lopez. Beide sind für ihre grüblerischen, brütenden Songs bekannt, die sie seit Jahren machen – getrennt voneinander und seit 2011, dem Gründungsjahr von Crosses, immer wieder auch zusammen. Das Klangbild des Duos ist durch opulente elektronische Produktionen, modulare Synthesizer und hymnische Vocals charakterisiert, mit dem tiefe Emotionen kanalisiert werden. Die erste EP † erschien noch im Gründungsjahr 2011, 2012 folgte die EP †† und drei Jahre später das selbstbetitelte Debütalbum. 2020 gaben Crosses mit einer Coverversion von Cause And Effects Synth-Pop-Juwel The Beginning Of The End ein Lebenszeichen von sich, 2021 setzten sie die Tradition fort und coverten Goodbye Horses von Q Lazzarus. Dieser Track erschien bereits auf Warner Records, wo die Band einen neuen Plattenvertrag unterzeichnete. 2022 schlagen Crosses ein neues Kapitel in ihrer Bandgeschichte auf.

††† (Crosses) folgen:

