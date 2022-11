††† (Crosses): veröffentlichen „Sensation“ von der kommenden EP „Permanent.Radiant“

††† (Crosses) alias das Duo aus Deftones-Sänger Chino Moreno und Produzent/Multi-Instrumentalist Shaun Lopez haben einen weiteren Vorboten ihrer kommenden EP Permanent.Radiant geteilt, die am 9. Dezember erscheint und ihr erstes neues Projekt seit über einem Jahrzehnt markiert. Sensation nennt sich der jüngste Track, der gegenüber dem ersten, Ende Oktober veröffentlichten Vorboten Vivien einen Gang nach oben schaltet. Über unruhig zuckende Electro-Impulse, schleppende Bässe und wuchtige Bassgitarren legt Chino Moreno seine entrückt-schönen Vocals.

Hier gibt es das Musikvideo zu Sensation zu sehen, in dem wir einmal mehr der Protagonistin aus den letzten Videos, Schauspielerin Thais Molon, begegnen. In diesem Fall in einer etwas unheimlichen Situation: sie erwacht nach einem Autounfall in einer gottverlassenen Gegend und versucht, eine Mitfahrgelegenheit zu finden. Gepaart mit grobkörnigen Aufnahmen von Chino Moreno und Shaun Lopez, die den Song in einer engen, dunklen Gasse performen, fängt das Video die für ††† (Crosses) charakteristische Stimmung auf gelungene Weise ein.

Die kommende EP hält insgesamt sechs Tracks bereit, darunter den ursprünglich nur auf Vinyl erhältlichen Track Day One. Im Frühjahr hatte sich das Duo mit der ersten eigenen Musik seit 2014 zurückgemeldet und die beiden intensiven Hymnen Initiation und Protection veröffentlicht. Mit Sensation lassen ††† (Crosses) nun eine weitere Visitenkarte ihrer elektronischen Vision da: unverfälscht, angstbeladen, voller Vorahnung und Verlangen.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: