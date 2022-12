Winter Madness Festival: startet am 09.12.2022 und 10.12.2022 in Hirschaid

Es ist das Winter Madness Festival, das euch zu sich ruft. Am 09.12.2022 und 10.12.2022 öffnen sich die Tore zur eisigen Hölle und befehlen euch zu sich, um ihren Horden den Respekt zu zollen. Der Wahnsinn im Schatten erwartet euch! Versucht nicht diesem Drang zu widerstehen! Ein dunkler Schatten zieht am Horizont auf. Ein eiskalter Wind gefriert die Wälder und die Wölfe heulen aus den düsteren Tiefen der eisigen Landschaft. Etwas Gewaltiges bahnt sich an und man kann den Wahnsinn förmlich spüren, der aus den kalten Schatten dringt. Wie Kriegstrommeln, die von einer Armee der Finsternis geschlagen werden, bewegt sich die Kälte auf uns zu und wir alle wissen, der Winter naht.

Winter Madness Festival 2022

09.12.2022 bis 10.12.2022

Jahnhalle Hirschaid, Georg-Kügel-Ring 1, 96114 Hirschaid

Tickets unter: https://www.bambergerfestivals.de/event/winter-madness-festival-2022/

Bands: Haggard, Varg, Munarheim, Molllust, Impvlse, Human Suffering, Vera Lux, Goregonzola, Varus, Vermilion, Svarta Faran, Eraser, Corvidae, Needle

Über den Veranstalter dem Bamberger Festivals e.V.:

Der Bamberger Festivals e.V. arrangiert sich seit 2010 ehrenamtlich für eine subkulturelle Konzert- und Musikszene im Raum Bamberg und unterstützen junge Musiker*innen. Aus der Leidenschaft für kleinere Konzerte, Festivals und befreundete Bands sind sie 2014 den mutigen Schritt gegangen und haben mit Freunden und Bekannten einen gemeinnützigen Verein gegründet, um die Musikszene zu fördern und Musikern gezielt Angebote anzubieten.

Zu den Projekten zählen die Planung und die Durchführung von eigenen Veranstaltungen, die Unterstützung lokaler Kooperationspartner, Vermittlung von Auftrittsmöglichkeiten, Workshopangebote für Musiker*innen, Beratungsangebote für Förderungen und Zuschüsse, Netzwerkarbeit und die Interessensvertretung der lokalen Musikszene.

Kurz nach unserer Gründung haben sie uns dem Verband für Popkultur in Bayern e.V. und auch der LiveMusikKommission – Verband für Musikspielstätten in Deutschland e.V. angeschlossen, um wichtige Netzwerkpartner in der Musikförderung zu haben. Neben unserem bayerischen und deutschlandweiten Netzwerk unterstützen wir auch das Vorhaben des Kulturquartier Lagarde e.V. mit dem Ziel Veranstaltungs- und Proberäume auf dem ehemaligen Kasernengelände in Bamberg zu schaffen.

Gemeinsam mit ihren Mitgliedern, freiwilligen Helfern und Unterstützenden können sie eine Vielzahl von Veranstaltungen für die Musikszene in der Region realisieren. An dieser Stelle bedankt sich der Bamberger Festivals e.V. auch recht herzlich an all‘ den langjährigen Wegbegleiter und Förderer.

Das große Team und die einzelnen Projektteams treffen sich regelmäßig im Jugendkulturtreff Immer Hin in Bamberg und online über Discord. Die Treffen werden in der Regel über die Facebook-Seite Bamberger Festivals e.V. angekündigt. Sie freuen sich immer wieder über neue Interessierte, die Lust haben sich in der Festivalszene Bambergs zu engagieren.

Neben dem Team gibt es auch eine Jugend des Vereins mit eigener Jugendvertretung. Die Vereinsjugend trifft sich regelmäßig, um gemeinsame Ausflüge und Aktionen zu unternehmen und jugendkulturelle Veranstaltungen zu organisieren.