Fallujah: zollen Meshuggah mit neuem Video zu „The Obsidian Architect“ Tribut

Die Progressive-Death-Metal-Meister Fallujah ehren die Extreme-Metal-Pioniere Meshuggah mit ihrem neuen Musikvideo zu The Obsidian Architect. In diesem Video wird das legendäre DIY-Video der Band zu New Millennium Cyanide Christ nachgestellt. Seht euch das Video hier an:

Die Band kommentiert das Video wie folgt: „We spent our entire budget on Lamborghinis and tattoos for the Labyrinth Of Stone music video, so we had to shoot this one ourselves. Best we could do. Enjoy.“

The Obsidian Architect ist auf dem neuen, von Kritikern gefeierten Album der Band, Xenotaph, zu finden, das bei Nuclear Blast Records erhältlich ist. Seht euch unbedingt das Review von unserem Redakteur Flo W. an, der Fallujahs neue Scheibe extra für euch auseinandergenommen hat!

Fallujah sind:

Kyle Schaefer | Gesang, Programmierung

Scott Carstairs | Gitarren

Sam Mooradian | Gitarren

Evan Brewer | Bass

Kevin Alexander | Schlagzeug

