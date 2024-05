Accu§er: unterschreiben bei MDD, neues Album noch dieses Jahr

Es gibt neues von den deutschen Thrash Metal Urgesteinen Accu§er! Das bereits 1986 gegründete Quartett, welches zweifellos zu den Vorreitern des deutschen Thrash Metal zählt, arbeitet derzeit an der Fertigstellung seinem dreizehnten Longplayer, welcher noch in diesem Jahr erscheinen soll. In der Zwischenzeit ist die Band auch auf der Suche nach einer neuen Labelheimat fündig geworden und hat bei MDD Records unterschrieben. Die nächste Gelegenheit, die Band live zu sehen, habt ihr beim Kösters Hell in Cuxhafen am 25. Mai. Außerdem wird die Band im kommenden Jahr zusammen mit Tankard, Defiance und Shaark unter dem Titel Clash Of Thrash Tour unterwegs sein. Mehr Infos schon bald – stay tuned!

Tourdaten:

25. May 2024 – Kösters Hell, Cuxhafen, DE

26. March 25 – Pardubice, Zluty Pes, CZ *

27. March 25 – Jablunkov, Rokac, CZ *

28. March 25 – Slavicin, Sokolovna CZ *

29. March 25 – Suchdol Nad Luznici, KD Rocktime, CZ *

* Clash Of Thrash Tour 2025 /w Tankard, Defiance, Shaark

Links:

https://accuser.de/

https://www.facebook.com/accuser2008/

https://www.instagram.com/accuserthrash/