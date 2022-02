Art Against Agony: veröffentlichen EP „ДЖАЗ УМЕР“

Die Prog Jazzer / Prog Metaller Art Against Agony haben mit ДЖАЗ УМЕР eine EP veröffentlicht, die als Stream auf Spotify, ITunes und dem Bandcamp verfügbar ist. Bei dieser EP handelt es sich jedoch weder um Prog, noch Metal. Das Künstlerkollektiv Art Against Agony veröffentlicht hier Electronic Dance Music (EDM).

Wie es dazu gekommen ist, hat uns The_Sorcerer von Art Against Agony verraten:

„Die EP ist wieder mal ein Sonderprojekt. Die Band hatte eigentlich Anfang Dezember ihren ersten Gig „nach der Pandemie“ geplant und alles organisiert, aber dann kam die Omikron Welle und alles wurde verschoben auf Ende 2022. Das war ziemlich frustrierend, aber wir haben uns zusammengesetzt und dann in einer Woche über Weihnachten diese neue EP geschrieben. In den Köpfen war noch alles voll mit Prog, und diese EP war sozusagen das Ausgleichsprogramm. Wird nie live aufgeführt, ist nur Kontrastprogramm, und die Vinyl ist für Sammler und für Unterstützer auf Patreon.“

Weiter ergänzt The_Sorcerer:

„Zum Cover lässt sich sagen, dass wir mit dem russischen Editor Savva Terentyev zusammengearbeitet haben, welcher uns den Cover-Schriftzug gelegt hat, welcher auf Deutsch heißt: „Jazz ist gestorben“. Bei der Vinylausgabe wird klar – es handelt sich eigentlich um eine Wendecover, denn auf der Rückseite steht geschrieben: „Jazz ist nicht gestorben“. So ein bisschen Schrödinger’s Katze, ein kleines Augenzwinkern an die Progfans. Außerdem ist anzumerken, dass wir zum allerersten Mal in der Bandgeschichte eine Notiz auf dem Backcover angebracht haben, in welcher alle Einflüsse für die EP aufgelistet werden, also Bands namentlich. Uns ist aufgefallen, dass wir in Reviews immer mit suuuuper vielen Bands verglichen werden, und von 80% dieser Bands haben wir noch nie was gehört. Daher haben wir beschlossen, hier mal eine Auflistung zu machen, was „unserer Meinung“ tatsächlich als Einfluss in diese Musik eingeflossen ist.“

Hier könnt ihr euch ein Exemplar der nur auf 50 Stück limitierten Vinyl direkt sichern!

Wir von Time For Metal durften in die EP bereits anhören und finden, dass sie ein interessantes Projekt des Künstlerkollektivs Art Against Agony ist, auch wenn es sich dieses Mal nicht um Prog Jazz / Prog Metal handelt! Gerne unterstützen wir die Künstler dabei. Zudem haben wir erfahren, dass es in diesem Jahr weitere Veröffentlichungen und dann im von Art Against Agony gewohnten Prog Jazz / Prog Metal geben wird. Wir werden euch auf dem Laufenden halten.

Zu Art Against Agony:

Art Against Agony spielen Prog Jazz / Prog Metal. Art Against Agony auf eine Band zu beschränken, würde ihnen nicht gerecht werden. Art Against Agony ist ein Künstlerkollektiv aus Musikern, Videofilmern, Fotografen und Grafikern, die verschiedene Einflüsse und Genres zu einem Projekt zu vereinen. Als Musiker sind sie dabei Maskenträger, weil sie besonderen Wert darauf legen wollen, dass am Ende der Applaus nicht ihren Gesichtern, Namen oder Körpern dient, sondern einzig und allein der Musik. Passend zu ihren Masken haben alle Beteiligten Pseudonyme.

Art Against Agony sind:

Bandmitglieder:

Gitarre, Synth – The Sorcerer

Gitarre – The Machinist

Gitarre, Synth – The Void

Live Piano – The Surgeon

Schlagzeug – The Pun

Bass – The Twin

Mridangam – The Maximalist

Touch Gitarre S8 Au8, Samples – The Maniac

Crew:

Consulting – The Heretic

Fotografie – The Architect

Merch – The Harlekin

Japan Supervisor – The Glasses

Live Visuals – The Switch

Roadie, Marketing – The Sidekick

Painting – The Alchemist

Live Sound, pedal engineering – The Accompanist

