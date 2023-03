Black Anvil – Regenesis

Obwohl das erste Quartal 2023 mit sehr vielen Veröffentlichungen fast vorbei ist, wühle ich ab und an noch in der Restekiste der liegengebliebenen Promos/Veröffentlichungen des Jahres 2022. Ich hoffe doch immer wieder, einen (ungeschliffenen) Diamanten dort zu finden. Dieses Mal bin ich erneut in die Ecke der schwarzen Rohdiamanten gelangt und habe dabei die Neuveröffentlichung einer Band entdeckt, die ich schon vor einiger Zeit in mein (schwarzes) Herz geschlossen habe.

Hierbei handelt es sich um New Yorker Black Metaller / Extreme Metaller Black Anvil mit ihrer neuen Veröffentlichung Regenesis aus dem November letzten Jahres. Ich durfte diese sympathische Band bereits bei der Präsentation des Vorgängers As Was bei einem intimen Konzert von knapp 50 Zuschauern vor sechs Jahren erleben.

Obwohl die Band dem Black Metal zugeordnet ist, sind auch auf Regenesis einige andere Stilelemente zu vernehmen. Die Band sagt selbst: „This isn’t just black metal, this is NYBM“ Ein leichter Schuss Hardcore Punk ist immer dabei, schließlich entstammen einige der Bandmitglieder doch der Hardcore Punk Band Kill Your Idols. Seine Herkunft kann man eben nie so ganz verleugnen. Auch wunderbare Doomelemente sind erneut zu vernehmen, hier möchte ich einmal den Song The Bet nennen. Der Bandname Black Anvil ist schließlich eine Referenz von Bandgründer (Sänger und Gitarrist) Gary Bennett an die Doomlegende Black Sabbath.

Der Song Silver And Steele kommt mir vor wie eine Reminiszenz an die Gothic Doom Brooklyn Legende Type O Negative um deren verstorbenen Frontmann Peter Steele. Aus meiner Sicht ein herausragender Song unter vielen tollen Songs auf diesem Album. Black Anvil gebären praktisch mit ihrer Wiedergeburt die Diversität des Black und Dark Metals am Big Apple.

Regenesis ist eigentlich ein Muss für alle Fans von Extreme Metal, gerade wenn man auf (New York) Black Metal mit diversen Einflüssen steht. Ich muss noch einmal die Band selbst zitieren: „This isn’t just black metal, this is NYBM“.

