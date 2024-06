Blaze Bayley im Interview

Artist: Blaze Bayley

Herkunft: Birmingham, England

Genre: Heavy Metal

Bandmitglieder:

Gesang – Blaze Bayley

Gitarre – Jay Walsh

Gitarre – Nick Bermudez

Bass – David Bermudez

Schlagzeug – Claudio Tirincanti

Link: http://www.blazebayley.net/

Time For Metal / Anja:

Du bist im Moment auf Tour – gefällt es dir? Hast du viel Spaß? Und die Fans auch?

Blaze Bayley:

Dies ist die beste Blaze Bayley-Tour, die ich je gemacht habe, seit ich vor 25 Jahren Solokünstler wurde. Ich bin so glücklich. Ich habe unglaubliche Unterstützung von meinen treuen Fans auf der ganzen Welt und immer mehr Menschen entdecken mich und beginnen, mir zu folgen. Viele meiner Fans sagen, mein neues Album Circle Of Stone sei mein bestes Album.

Time For Metal / Anja:

Welche Songs stehen eigentlich auf der Setlist – eher deine oder die von Iron Maiden?

Blaze Bayley:

In dieser Setlist sind meine Lieblingssongs von Iron Maiden aus den beiden Alben, die ich mit Iron Maiden aufgenommen habe, und ein oder zwei Songs aus meinen 14 Blaze Bayley-Soloalben, die ich seit meinem Verlassen von Iron Maiden aufgenommen habe.

Time For Metal / Anja:

Du hattest letztes Jahr Herzprobleme – fühlst du dich im Moment gut? Oder musst du mehr auf deine Gesundheit achten, besonderes, wenn du auf Tour bist?

Blaze Bayley:

Meine Fans haben mir während meiner Krankheit zur Seite gestanden und mich weiterhin unterstützt. Es dauerte sechs Monate, bis ich mich von meinem Herzinfarkt und der vierfachen Bypass-Operation erholt hatte. Ich werde immer stärker. Es ist so schön, wieder auf der Bühne zu stehen und für meine Fans aufzutreten. Ich war nur noch zehn Minuten vom Tod entfernt und wusste nicht einmal, dass ich an einer Herzerkrankung litt, bis ich fast daran gestorben wäre. Die Ärzte sagten mir, ich solle keine schweren Sachen heben und mich mehr ausruhen. Jetzt fühle mich viel besser informiert als vor meinem Herzinfarkt.

Time For Metal / Anja:

Wenn du an die Zeit von Iron Maiden zurückdenkst: Was war gut oder nicht so gut? Hast du noch Kontakt zu den Mitgliedern von Iron Maiden? Hast du die Zeit damals genossen oder denkst du mit Wehmut daran zurück?

Blaze Bayley:

Bei mir waren es nur fünf Jahre mit Iron Maiden und zwei Alben. Aber es waren großartige Jahre für mich und ich denke, wir haben zwei großartige Alben gemacht. Ich habe von allen in der Band so viel über das Schreiben und Aufnehmen gelernt und einen neuen Teil meiner Stimme gefunden, den ich in diesen 30 Jahren weiterentwickelt habe. Für mich ein tolles Erlebnis. Alles das, wovon ich geträumt hatte. Und jetzt lebe ich immer noch diesen Traum. Ich bin ein hauptberuflicher Heavy-Metal-Sänger und besitze mein eigenes kleines Plattenlabel. Zudem bin in Plattenproduzent und mein neues Circle Of Stone-Album hat sich mehr verkauft als alle meine 14 Soloalben zusammen. Ich habe unglaubliches Glück.

Time For Metal / Anja:

Welches ist dein Lieblingssong von der Maiden-Setlist?

Blaze Bayley:

Es ist so schwer, ein Lieblingslied auszuwählen. Ich genieße meine Lieder auf unterschiedliche Weise und aus unterschiedlichen Gründen. Einige beschäftigen sich mit meinen Problemen mit meiner geistigen Gesundheit und dem Versuch, mein Leben durchzuhalten und voranzutreiben, auch wenn die Dinge hoffnungslos schienen. Andere Lieder erforschen meine Faszination für die Wissenschaft und wie sich das Universum ständig verändert, wo wir hingehören und welchen Platz wir in dieser Welt haben. Aus meiner Maiden-Zeit ist es wahrscheinlich Clansman und Sign Of The Cross und Futureal. Wenn meine Band und ich uns bei diesen Songs wirklich verbinden, fühlt es sich magisch an.

Time For Metal / Anja:

Wir freuen uns sehr, dich in Willanzheim begrüßen zu dürfen. Für Stefan, den Veranstalter, ist es etwas ganz Besonderes, du bist sein Lieblingskünstler!! Ich hoffe, dass du ihn und uns mit deiner Show glücklich machst!

Blaze Bayley:

Ich freue mich so sehr auf das Festival. Ich war schon vor langer Zeit für Maiden Mania gebucht und habe mich darauf gefreut. Ich hoffe auf ein ganz besonderes und kraftvolles Konzert in einer meiner Lieblingsregionen Europas.

Time For Metal / Anja:

Welche Veranstaltungsorte gefallen dir besser? Große oder Kleine? In Willanzheim ist es nicht so groß, aber es wird dir gefallen! Die fränkischen Metal-Fans sind die besten Deutschlands!

Blaze Bayley:

Ich spiele an allen möglichen Veranstaltungsorten, von großen Festivals für Tausende von Menschen bis hin zu intimen Veranstaltungsorten, wo ich meinen Fans wirklich nahe bin. Ich liebe sie alle, aber das Wichtigste ist ein guter, klarer Klang für meine Fans und dass meine Fans vom Sicherheitspersonal mit Respekt behandelt werden und keine Probleme dort haben. Der beste Veranstaltungsort ist einer, der voll von meinen Fans und Leuten ist, die Live-Musik genießen.