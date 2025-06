Bush: bringen neue Single „The Land Of Milk And Honey“ mit dazugehörigem Video-Clip

Mit The Land Of Milk And Honey melden sich die Grammy®-nominierten, mehrfach mit Platin ausgezeichneten Rocklegenden Bush zurück und liefern eine explosive Singleauskopplung aus ihrem kommenden zehnten Studioalbum I Beat Loneliness, welches am 18.07.2025 auf earMusic erscheint.

The Land Of Milk And Honey verbindet voller Wucht rohe Emotionen mit schonungsloser Gesellschaftskritik. Produziert von Gavin Rossdale und Erik Ron (u.a. Godsmack, Bad Omens, Panic! At The Disco), erhebt sich der Track als trotziges Manifest des Widerstands – persönlich wie politisch. Er wirft einen Blick hinter die Fassade augenscheinlicher Freiheit in einer Welt, die von Macht, Besessenheit und Entfremdung bestimmt wird.



Gavin Rossdale sagt über die Single: „The Land Of Milk And Honey ist eine wilde Reise und enthält die Essenz des neuen Albums I Beat Loneliness. Der Song ist dafür gemacht, um laut gehört zu werden. Er ist gleichermaßen befreiend und motivierend!“

28.09.2025 – Oberhausen, DE – Rudolf-Weber-Arena

04.10.2025 – Berlin, DE – Uber Arena

06.10.2025 – München, DE – Olympiahalle

07.10.2025 – München, DE – Olympiahalle

08.10.2025 – Frankfurt, DE – Festhalle

10.10.2025 – Leipzig, DE – Quarterback Immobilien Arena

11.10.2025 – Hamburg, DE – Barclays Arena

21.10.2025 – Hannover, DE – ZAG Arena