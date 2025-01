Cabal: veröffentlichen neue Single „Unveiled“

Während einer vollgepackten Herbsttournee mit über 30 Terminen in ganz Europa im Rahmen der Nordic Invasion– und Faces Of Death-Touren stellten Cabal ihren Fans ihr neuestes Albummaterial vor. Jetzt, im Jahr 2025, kehrt die Band mit ihrer kraftvollen neuen Single Unveiled zurück, auf der Matthi, Frontmann der Beatdown-Legenden Nasty, zu hören ist. Das neue Album Everything Rots wird am 11. April über Nuclear Blast Records veröffentlicht. Im Frühjahr 2025 werden Cabal Caliban auf ihrer Back From Hell Tour unterstützen.

Sänger Andreas Bjulver kommentiert: „If you’ve ever had your trust horribly betrayed this track is for you. This is Cabal at it’s most furious, it’s pure anger distilled into sound and it features none other than Matthi from Nasty, which only adds to the agression.“

Vorbestellung von Everything Rots hier: https://cabal.bfan.link/everything-rots.ema

Stream Unveiled hier: https://cabal.bfan.link/unveiled

Seht euch das Video zu Unveiled hier an:

Back From Hell Tour 2025:

27.04.25 Germany Karlsruhe Substage

28.04.25 Germany Berlin Metropol

29.04.25 Germany Hamburg Gruenspan

30.04.25 Norway Oslo Parkteatret

02.05.25 Finland Helsinki Ääniwalli

04.05.25 Sweden Stockholm Kollektivet Livet

05.05.25 Denmark Copenhagen Pumpehuset

06.05.25 Netherlands Eindhoven Dynamo

08.05.25 UK Bristol The Fleece

09.05.25 UK Birmingham Asylum

10.05.25 UK London The Dome

12.05.25 Switzerland Zürich Komplex 457

13.05.25 Germany Munich Backstage

14.05.25 Austria Vienna Flex

15.05.25 Hungary Budapest Dürer Kert

16.05.25 Poland Krakow Kwadrat

17.05.25 Germany Leipzig Conne Island

18.05.25 Germany Köln Essigfabrik

Die Band bereitet sich gerade auf die Veröffentlichung ihres 4. Studioalbums Everything Rots vor. Everything Rots ist das fokussierteste und wildeste Album, das Cabal je veröffentlicht haben, und den Sound, den die Fans von der Band erwarten, weiter auszubauen. Ohrwurmartige elektronische Parts und beunruhigende Soundscapes verschmelzen mit knochenbrechenden Riffs und kompromisslosen kompromisslosen Breakdowns zu einem akustischen Angriff auf die Sinne, der jeden Fan von extremer Härte erfreuen und überraschen wird. Genau wie die Instrumentalstücke sind auch die Texte düster und direkt, da sie die zyklische Natur von Depressionen, Sucht und Traumata detailliert aufarbeiten und die Zuhörer in eine dunkle Welt einladen, in der alles verrottet und wieder und wieder auseinanderfällt.

Everything Rots – Tracklist:

1. Become Nothing

2. Redemption Denied

3. Everything Feat. Jamie, Viscera)

4. Hell Hounds

5. Still Cursed (Feat. Aaron, Ten56.)

6. Unveiled (Feat. Matthi, Nasty)

7. Forever Marked

8. End Times

9. Snake Tongues

10. Stuck (Feat. Joel, Aviana)

11. Beneath Blackend Skies (Feat. Alan, Distant)

Tracks wie Still Cursed befassen sich mit dem Kampf gegen Depressionen und dem Gefühl, auf ewig verflucht zu sein, während der Titeltrack eine Hymne für die Generationen ist, die in eine Welt der erdrückenden Ungewissheit hineingeboren wurden, die sich anfühlt, als könnte sie jederzeit um sie herum zusammenbrechen. No Peace beschreibt die erschütternde Erfahrung, einen sterbenden Selbstmörder in den Straßen Kopenhagens zu finden und ohnmächtig zuzusehen, wie ihm das Leben aus den Augen weicht. Unveiled und Forever Marked befassen sich mit zwei Seiten der gleichen Erfahrung, einen Missbraucher in der Nähe zu haben. Die eine beschreibt die intensive Wut und das Gefühl des Verrats, das entsteht, wenn man herausfindet, dass jemand, den man für einen Familienangehörigen hält, solche Taten begehen kann, während die andere das Schuldgefühl beschreibt, weil man weiß, dass dies so nah an einem selbst passiert ist, ohne dass man es mitbekommen hat.

Das Album wird im April 2025 über Nuclear Blast veröffentlicht und wie ein tollwütiger Höllenhund an der Kette, schäumt dieses Album darauf zu, veröffentlicht zu werden und die Welt zu verfaulen.

