Category 7: veröffentlichen Video/Single „Exhausted“

Category 7, das neue Heavy Metal-Kollektiv mit der All-Star-Besetzung John Bush (Armored Saint, Anthrax), Mike Orlando (Adrenaline Mob, Sonic Universe, Noturnall), Phil Demmel (Machine Head, Kerry King, Vio-Lence), Jack Gibson (Exodus) und Jason Bittner (Shadows Fall, Overkill), hat vor zwei Tagen seine neueste Single Exhausted veröffentlicht. Der Track stammt aus dem selbstbetitelten Debütalbum der Band, das am 26. Juli über Metal Blade Records erscheinen wird.

Benannt nach der numerischen Bezeichnung für die stärksten Stürme, haben sich Category 7 aus einer Gruppe von Musikern zusammengefunden, die Musik spielen wollten, die sie liebten und anderswo nicht hörten, und dies mit Bandmitgliedern tun wollten, mit denen sie gerne zusammen sind. Gemeinsam hat die Band ein Album erschaffen, das frisch und vertraut zugleich ist; eine neue Art von Metal, die der geschichtsträchtigen Vergangenheit ihrer Mitglieder gerecht wird. Die Mischung aus NWOBHM, Thrash, Punk-Metal und traditionellem Metal ist kohärent und klanglich lohnend und bildet eine eklektische musikalische Kulisse für die sofort erkennbaren Vocals von Sänger John Bush. Gleichzeitig schafft die Vielfalt der Stile eine eigene Vorlage, die ideal zum Headbangen, Moshen und Mitsingen ist.

„It’s all about big verses and big songs, and it has a lot of the elements we’ve explored in our other bands“, erklärt Gitarrist und Hauptsongwriter Mike Orlando.

Als Vorgeschmack auf die Veröffentlichung des Albums liefert die Band ihre zweite Single, das treibende, tonnenschwere Exhausted, in dem die beiden Leadgitarren von Demmel und Orlando zu hören sind, ein druckvolles Riff und hämmernde Thrash-Beats, die in einem weiteren unvergesslichen Refrain gipfeln.

Bush kommentiert: „Insomnia happens more frequently as I’ve aged. Usually in connection with nightly visits to the loo. The frustration to just slumber and dream only makes matters worse. This is all a little exaggerated for me ‚cause people truly struggle with this, using medication or whatever remedy will hopefully solve the problem. Truth be told, my primary goal is to avoid all those deep dark thoughts in the middle of the night that seem to grow because I just can’t sleep. Zillion? Mr. Cooper.“

Seht euch das Video zu Exhausted von Category 7 an hier an:

Seht euch das zuvor veröffentlichte Video von Category 7 zu In Stitches hier an.

Category 7 – Tracklisting:

1. In Stitches

2. Land I Used To Love

3. Apple Of Discord

4. Exhausted

5. Runaway Truck

6. White Flags And Bayonets

7. Mousetrap

8. Waver At The Breaking Point

9. Through Pink Eyes

10. Etter Stormen

(Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Category 7 wurde von Orlando in den Sonic Stomp Studios produziert, produziert, gemischt und gemastert. Das Design und Layout stammt von Carlos Fides im Artside Studio (Angra, Evergrey, Kamelot). Das Album wird auf CD und in digitalen Formaten sowie auf Vinyl in den folgenden Farbvarianten erhältlich sein:

– Storm Surge (US + EU)

– Sable Smoke (EU – Ltd. 300)

Vorbestellungen unter: metalblade.com/category7

Category 7 – Besetzung:

John Bush – Gesang

Phil Demmel – Gitarre

Mike Orlando – Gitarre

Jack Gibson – Bass

Jason Bittner – Schlagzeug

Category 7 online:

https://category7official.com

https://www.facebook.com/category7band

https://www.instagram.com/category7band