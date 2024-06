David Grann – Der Untergang Der „Wager“

Buchtitel: Der Untergang Der „Wager“

Sprache: Deutsch

Seitenanzahl: 432 Seiten

Genre: Geschichte, Roman

Release: 24.04.2024

Autor: David Grann

Link: https://www.penguin.de

Verlag: C. Bertelsmann Verlag

Buchform: Gebundenes Buch, Geb. mit SU

ISBN-Nummer: 978-3-570-10546-7

Der preisgekrönte Journalist und Sachbuchautor David Grann hat nun seinen Bestseller The Wager auch auf Deutsch veröffentlicht. Der Untergang Der „Wager“ ist eine aufgrund von Archivmaterial gestützte Geschichte von Schiffbruch, Mord und Meuterei. Übersetzt wurde sie von Rudolf Mast auf 432 Seiten und über den C. Bertelsmann Verlag veröffentlicht. Die Seiten wurden in einem schicken, gebundenen Buch gedruckt.

Der Inhalt von Der Untergang Der „Wager“:

Im Januar 1742 strandet ein baufälliges Segelboot an der Küste Brasiliens. An Bord befinden sich 30 Männer, die einzigen Überlebenden des königlichen Eroberungsschiffs The Wager, das in einem heftigen Sturm zerschellt ist. Ein halbes Jahr später werden drei Schiffbrüchige an die Küste Chiles gespült. Sie beschuldigen die 30 Männer, Meuterer zu sein, die skrupellos gemordet hätten. Wer spricht die Wahrheit, und wer lügt? Diese Frage soll nun ein britisches Kriegsgericht klären, denn es steht das Schicksal dieser Männer auf dem Spiel – es geht um Leben und Tod.

David Grann nutzt Archivmaterial eines historischen Kriminalfalls, um eine fesselnde und atmosphärisch dichte Abenteuererzählung zu spinnen. In dieser Geschichte liegen Schuld und Unschuld, Treue und Verrat eng beieinander. Am Ende offenbart sich eine schockierende Wahrheit. Das Buch ist in einer hochwertigen Ausstattung erhältlich, mit Bildteilen, Karten und einem Lesebändchen.