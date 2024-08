Dead Rabbitts: veröffentlicht die neue Single „Oxygen“

Die amerikanische Metalcore-Band Dead Rabbitts hat die neue Single Oxygen veröffentlicht, bei der Chris Fronzak (AKA Fronz) von Attila den Gesang übernimmt. Das Lied stammt vom kommenden Album der Band Redefined, dessen Veröffentlichungsdatum noch nicht bekannt gegeben wurde. Das Album wurde von den Schwergewichten Howard Benson und Neil Sanderson von Three Days Grace unter ihrem Label Judge & Jury produziert.

Craig Mabbitt (Frontmann von Dead Rabbitts und Escape The Fate) äußerte sich wie folgt zum neuen Track: „Oxygen ist ein Song darüber, den Mist, den einem das Leben so sehr vor die Füße wirft, dass man das Gefühl hat, nicht atmen zu können, in sich hineinzufressen, so zu tun, als ob, und eine Maske mit einem Lächeln aufzusetzen, wenn man das genaue Gegenteil fühlt. Dies ist ein kraftvoller Song, der einem hilft, durchzuhalten und die innere Stärke wiederzufinden, und ich hätte mir kein besseres Feature wünschen können, um dem Mist des Lebens den Mittelfinger zu zeigen und sein bestes Leben zu leben, als Fronz. Er hat es absolut gerockt.“

„Ich freue mich riesig, verkünden zu können, dass ich die Ehre hatte, mit den unglaublichen Dead Rabbitts an der neuen Single Oxygen zu arbeiten“, fügt Fronz hinzu und fährt fort: „Dieser Track ist der absolute Hammer und es hat absolut Spaß gemacht, zum ersten Mal mit Craig zusammenzuarbeiten. Craig ist ein absolutes Biest am Mikro und seine Energie hat das Beste in uns allen zum Vorschein gebracht. Ich kann es kaum erwarten, bis ihr es alle hört!“

Weitere Infos zu Dead Rabbitts könnt ihr hier nachlesen: