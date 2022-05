Def Leppard: neues Album „Diamond Star Halos“ jetzt erhältlich

Vergangenen Freitag, 27. Mai 2022, haben die Rock-and-Roll-Hall-of-Fame®-Mitglieder, Rock-Ikonen und Musiklegenden Def Leppard ihr zwölftes Album Diamond Star Halos veröffentlicht.

Schon jetzt wird das Album als eines der besten der Band gewürdigt. Auch die drei Single-Auskopplungen Kick, Take What You Want und Fire It Up stießen bei Fans und Kritikern auf große Gegenliebe.

Diamond Star Halos ist das erste Album der Band seit dem selbstbetitelten Chart-Topper Def Leppard aus dem Jahre 2015. Es ist in verschiedenen Formatversionen erhältlich, darunter eine Deluxe Edition, eine Doppel-Vinyl-LP sowie diverse Digital-Formate und mehr. Exklusive Bundles, inklusive neu gestaltetem Album-Merch gibt es im offiziellen Bandstore.

Mehr Infos zu Def Leppard und zum neuen Album Diamond Star Halos findet ihr hier:

Pressespiegel zu Diamond Star Halos:



„Das funkelnde zwölfte Studioalbum zeigt die Truppe aus Sheffield kraftvoll wie eh und je […] zweifellos das beste Album, das dieses Line-Up je gemacht hat.“

– Classic Rock (Cover Story)



„Da mögen junge, vielversprechende Bands auch noch so viel Talent haben: Mit Def Leppard können nur die wenigsten mithalten.“

– Metal Hammer



„Allerhöchste Musikkunst“

– Grand Guitars



„Diamond Star Halos vereint ungebrochene Lebensfreude und ein Füllhorn an Hits.“

– laut.de

Def Leppard online:

https://www.defleppard.com/

https://www.facebook.com/defleppard