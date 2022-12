Artist: Desaster

Herkunft: Koblenz, Deutschland

Album: Souls Of Infernity (plus The Tyrants Rehearsal Sessions)

Genre: Black Thrash Metal

Spiellänge: 46:55 Minuten

Release : 2001 / 28.10.2022

Label: Iron Pegasus Records

Link: http://www.total-desaster.com/

Bandmitglieder:

Gitarre – Infernal

Gesang – Okkulto

Bass – Odin

Schlagzeug – Tormentor

Tracklist:

Souls Of Infernity Show Them How Nekopolis Karthago (Tyrants Rehearsal Sessions) Victim Of My Force (The Tyrants Rehearsal Sessions) Profanation (The Tyrants Rehearsal Sessions) Sworn To Avenge (The Tyrants Rehearsal Sessions) Tyrants Of The Netherland (The Tyrants Rehearsal Sessions) Call Of The Beast (The Tyrants Rehearsal Sessions) Battle Oath (The Tyrants Rehearsal Sessions) Disciple Of Darkness (The Tyrants Rehearsal Sessions) Reign Of Tyrants (The Tyrants Rehearsal Sessions)

Die hier vorliegende Ausgabe von Souls Of Infernity der Koblenzer Kult Black Thrash Band Desaster dürfte insbesondere die Fans und vor allem natürlich die Mitglieder der Stormbringers (The official Deasaster Fan Club) interessieren.

Bei Souls Of Infernity handelt es sich um den bereits 2001 veröffentlichten Song der gleichnamigen 7‘‘ EP. Bei der aktuellen Ausgabe spendiert man noch eine rare Studiofassung des Songs Show The How. Damit nicht genug, denn es folgen noch neun Songs, die von den sogenannten Tyrants Rehearsal Sessions stammen. Dabei handelt es sich um Aufnahmen von einem Tape, das etwa acht Wochen vor den Studioaufnahmen zu The Tyrants Of The Netherworld Album im Proberaumkeller, mit nur einem Mikrofon aufgenommen wurde.

Verfügbar ist Souls Of Infernity (plus The Tyrants Rehearsal Sessions) über Iron Pegasus Records als CD und in den Vinylvarianten Black, Red/Black Galaxy, Crrystal Clear und Picture.

Diese Aufnahmen markieren gleichzeitig das Ende der Ära des Desaster Line-Ups mit Okkulto (Gesang), Infernal (Gitarre), Odin (Bass) und Tormentor (Schlagzeug). Ein Stück Black Thrash / Desaster Geschichte und damit ein Zeitdokument!

Die aktuelle Besetzung besteht aus Sataniac (Gesang), Infernal (Gitarre), Odin (Bass) und Hont (Schlagzeug). Wer sich die aktuelle Besetzung einmal anhören möchte, sollte in das neue Album (2021) Churches Without Saints (hier) einmal reinhören.