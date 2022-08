Disma – Earthendium (EP)

Artist: Disma

Herkunft: USA

Album: Earthendium (EP)

Spiellänge: 22:04 Minuten

Genre: Death Metal

Release: 09.06.2022

Label: Necroharmonic Productions

Link: http://www.dismaband.com/

Bandmitglieder:

Gesang und Gitarre – Craig Pillard

Gitarre – Bill Venner

Bassgitarre – Randi Stokes

Schlagzeug – Chris Demydenko

Tracklist:

Imprecation Of Diabolical Scourge Beyond The Dimensionless Earthendium

Bill Venner, der live für die mighty Band Incantation unterwegs ist, hat im Jahre 2005 die Band Disma gegründet und ist das letzte Gründungsmitglied. Die Methandrone Mitglieder Randi und Craig sind aber auch schon seit dem Jahre 2008 dabei. Craig hat neben dem Gesang 2020 auch noch die zweite Gitarre übernommen und im selben Jahr kam der neue Drummer Chris hinzu. In dieser Besetzung legte man los, um neues Material zu schreiben. Mit Veröffentlichungen hat es die Band aber bis dato nicht so. 2009 erschien das erste Demo, 2011 eine Split mit Winterwolf, dann eine Single und auch das Debüt namens Towards The Megalith. 2013 kam die nächste Split mit Convulse dazu. 2016 erstellte man eine Compilation und 2017 dann neues Zeug in Form einer EP. Weitere fünf Jahre verstrichen und nun gibt es wieder neues Material zu hören.

Los geht es mit Imprecation Of Diabolical Scourge. Langsam und verrottet starten die Amerikaner in das Geschehen. Hier wird einem schnell klar, dass kein Wunderwerk der Technik auf einen zukommt und auch der Geschwindigkeitsrausch wird hier nicht bemüht. Mit gutem Riffing, fettem Sound und zähflüssigem Rhythmus. Das Tempo wird dann ein wenig verschärft. Im feinen Midtempo galoppiert man sich in die nächste Ruhe, um dann wieder das Tempo herauszunehmen. Die Leichen im Keller werden sortiert und neu durchgezählt. Langsam und bedrohlich. Ja, das gefällt, auch wenn man diesen Part schon sehr oft gehört hat. Es gesellt sich aber eine kleine, düstere und melancholische Melodie hinzu. Wer nun ein Tempoausbruch erwartet, unterliegt einem großen Irrtum. Man bleibt langsam, auch wenn das Drumming eine kurze Verschärfung vornimmt. Trotz des Tempos sitzt der Spaß aber und es wird einem nicht langweilig. Kommt ganz geil und nach vier Minuten holt man sogar noch einmal die Kelle heraus. Ja, gefällt mir sehr gut, auch wenn der Song über 06:30 Minuten geht. Noch der Attacke verkriecht man sich natürlich wieder in das Kellergewölbe und entsorgt sämtliche Stauberzeugnisse. Läuft gut rein.

Beyond The Dimensionless geht fast genauso lang und weiß auch zu überzeugen. Sehr druckvolles Drumming kommt mir entgegen. Nach sechzig Sekunden ist die Einleitung zu Ende und man holt den Knüppel aus dem Sack. Es wird nur so schnell geschwungen, wie es sein muss. Blast Beats oder so muss man nicht erwarten, würde aber tatsächlich hier auch nicht passen. Das Songwriting ist aber auch hier gekonnt und gerade im langsamen und dreckigen Bereich erinnern sie mich absolut an Incantation. Diese gehen zwar viel fixer zur Sache, aber Parallelen, auch gesangstechnischer Natur, sind vorhanden. Dieser Song klingt sehr interessant, weil hier und da immer wieder Geschwindigkeitsattacken erfolgen, die zwar nie lange durchgezogen werden, aber für eine gelungene Abwechslung sorgen. Macht durchaus Laune, obwohl mir der Song dann doch etwas zu lang vorkommt.

Am Ende gibt es dann endlich mal einen richtig langen Song. Earthendium geht fast neun Minuten und (wen wundert es) tritt natürlich komplett in die Fußstapfen der Vorgänger. Die tief gestimmten Gitarren verdunkeln den Alltag und man kriecht weiter um die Wette, vergisst aber nicht, auch hier und da eine melancholische Melodie mit einzubauen. Das Tempo wird auch gut variiert, ohne dass man natürlich komplett schnell wird, aber man legt schon einen Zacken zu. So mag ich das. Man kommt natürlich immer wieder zu den doomigen Klängen zurück und verhilft der Morbidität zum neuen Leben. So geht es hin und her und man bleibt schön aggressiv. Monotonie und Kakofonie gehen Hand in Hand.

Die Produktion verleiht dem ganzen Spaß das Feeling der Neunziger. Gute EP. Gelungene Mischung aus Doom und Death Metal.