Dolores Lokas: stößt zu Continental Concerts und WE – Live Agency

Die Kölner Bookerin und Veranstalterin Dolores Lokas verstärkt ab sofort das Team von Continental Concerts & Management GmbH und WE – Live Agency.

Mit ihrer Firma D-Tour begann Dolores Lokas ihre Karriere als Tour-Leiterin und Bookerin zahlloser Metal Bands, die sie auf Touren mit Motörhead, Die Ärzte, Broilers und vielen mehr begleitet hat.

Seit 2007 verantwortet sie das Booking und Management der Band Overkill und leitet ebenfalls die Geschicke der schwedischen Gothic Band Then Comes Silence. Sowohl Overkill als auch Then Comes Silence werden ab sofort durch Dolores Lokas exklusiv über Continental Concerts und WE – Live Agency für Live Auftritte gebucht.

Sie arbeitete darüber hinaus seit 2012 erfolgreich mit Bands wie The Mission, Gary Numan, Fields Of The Nephilim und vielen anderen.

Auch als örtliche Veranstalterin – bald auch in Kooperation mit Prime Entertainment – trat Dolores Lokas in Köln und im gesamten Ruhrgebiet erfolgreich in Erscheinung.

In der jüngsten Vergangenheit war sie darüber hinaus für die Firma Endemol Shine als Produktionsassistentin für Sendungen wie The Masked Singer, Lego Masters, A Real Job – Promis in der Pflege tätig.

Gerald Wilkes, Geschäftsführer Continental Concerts: „Nach dem sich abzeichnenden Ende der Pandemie erwarten wir bei Continental Concerts einen steilen Anstieg der Nachfrage nach Live Konzerten und sind überaus froh, dass wir mit Dolores Lokas eine versierte und leidenschaftliche Kennerin ihres Faches für uns gewinnen konnten. Eine echte Bereicherung. Und mit Overkill bringt Dolores natürlich eine Top Metal Band mit, die seit Jahren die Fans begeistert…“

Bernd Wilbert, Geschäftsführer WE – Live Agency: „Wir freuen uns, dass Dolores einige Bands unseres Roosters ab sofort buchen wird. Wir haben sie als musikalisch vielfältig und überaus professionell kennengelernt. Sie ist für uns eine ideale Verstärkung unseres Teams.“

„Bei Continental Concerts und WE – Live Agency habe ich ein ideales Zuhause gefunden: Unternehmen mit langer Erfolgshistorie, flachen Hierarchien und der Möglichkeit zu gestalten.“ freut sich Dolores Lokas.