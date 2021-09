Epica: starten Pre-Order zu Live-Opus ‚Ωmega Alive‘

Im Juni dieses Jahres entfesselten Epica ein ultimatives Monument für ihre Musik, für ihre Karriere, für ihre Rolle als Standartenträger eines ganzen Genres. Der weltweite Streamingevent Ωmega Alive war die Epica-Show der kühnsten Träume, zum Leben erweckt von 75 Künstlern und Crewmitgliedern, und ein Erlebnis irgendwo zwischen Marvel, dem Cirque de Soleil und Tim Burtons wundersamen Reichen.

Exklusiv dafür angefertigte Videos und grafische Effekte, spektakuläre Pyroeinlagen, Regen, Tänzer und Schauspieler, all das trug zu der symbolträchtigen Aura und der cineastischen Pracht der Show bei, für die Fans aus über 100 Ländern an die Bildschirme strömten. Das bislang größte Konzert in der 19-jährigen Geschichte der Band ist nun in voller Länge in verschiedenen audiovisuellen Formaten ab dem 3. Dezember erhältlich.

Unchain Utopia – Ωmega Alive, die spektakuläre Feuerperformance und erste Single der neuen Veröffentlichung ist nun hier zu sehen:

Downloadet oder streamt den Song hier: https://bfan.link/omega-alive.ema

Coen Janssen, der Mastermind hinter dem Konzept der Show erklärt: „Wir wollten die ultimative Epica-Show auf die Bühne bringen, bei der wir uns jeden unserer Träume erfüllen konnten und einmal nicht daran denken mussten, ob wir das auch alles mit auf Tour nehmen können.“ Anstatt sich einfach nur in einer leeren Halle filmen zu lassen, erfand die Band kurzerhand ein neuartiges Konzept namens Living Backdrop, das er so erklärt: „Wir haben hinter unsere Bühne einfach eine weitere Bühne gebaut, auf der die ganze Zeit über etwas los ist. Und das haben wir sehr wörtlich genommen. Jeder Song bekommt dadurch etwas Einzigartiges, einen besonderen Auftritt oder Effekt, der maßgeschneidert zu seinem Inhalt passt.“

Entstanden unter der Regie von Jens de Vos (Panda Productions) und mit einem magischen Cover-Artwork und Layout von Heilemania illustriert, enthält die DVD, BluRay, CD und das Vinyl 15 Epica Klassiker, Fanfavoriten und erstmalige Liveperformances von dem neuesten Studioalbum Ωmega sowie The Skeleton Key oder das monumentale Kingdom Of Heaven Part 3.

Der Vorverkauf startet heute und hier könnt Ihr euch die Version eurer Wahl sichern: http://nblast.de/Epica-OmegaAlive

Ωmega Alive Formate:

BluRay+DVD

2CD Digipak

Boxset inkl. CD-Version des Earbooks, 5x 10“ Picture Vinyl (Zoetrope Vinyl)

Earbook inkl. DVD+BluRay+3LP (hellgrünes Vinyl)

Earbook inkl. DVD+BluRay+2CD

3LP im Trifold inkl 2 Lyricsheets:

Schwarz

Sonnengelb (NB mailorder and Großhandel exklusiv)

Clear + grün und schwarze Splatter (NB Mailorder exklusiv)

Glow in the dark (Band store exclusive)

Clear + weiß marbled (EMP exklusiv)

Weiß mit gelb + schwarz splatter (NL + BE exklusiv)

2CD/BluRay – USA exklusiv

2CD/DVD – Mexiko und Brasilien exklusiv

Seit ihrer Gründung im Jahr 2002 steigt die Band konsequent die Erfolgsleiter hinauf. Ihr aktuelles Album Ωmega landete in den Album-Top 10 von Deutschland, Holland, Belgien und der Schweiz. Epica tourten unermüdlich um den Globus, traten auf ehrwürdigen Festivals wie Wacken, Hellfest, Heaven & Hell Festival, Heavy MTL und Download auf und veranstalteten auch Shows in Ländern, in denen nicht viele Metal-Bands performen konnten, darunter Südkorea, Südafrika und Venezuela.

Epica sind:

Simone Simons – Gesang

Isaac Delahaye – Gitarren

Mark Jansen – Gitarren, Grunts, Screams

Coen Janssen – Synths, Klavier

Ariën van Weesenbeek – Schlagzeug

Rob van der Loo – Bass

