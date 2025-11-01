Eric Wagner: kündigt unveröffentlichte Single über Ripple Music an

Das kalifornische Label Ripple Music freut sich, ein kraftvolles finales Kapitel des verstorbenen Eric Wagner, Frontmann der legendären Band Trouble und Ikone des Doom Metal, anzukündigen. Am 12. Dezember 2025 wird die Veröffentlichung von Eulogy erfolgen – einer 2-Track-EP, die seinen letzten und bisher unveröffentlichten Song Nothing But Blue Skies sowie eine bewegende Coverversion eines Trouble-Songs enthält, die dem unvergleichlichen Heavy Metal-Leader Tribut zollt.

Eric Wagner – der legendäre Frontmann von Trouble – bahnte sich einen Weg durch den Doom, der von anderen unerreicht blieb. Mehr als nur ein Sänger war er ein mystischer Poet für die Schweren und die Geplagten. Mit seinem klagenden, melodischen Gesang erweckte er die monumentalen Riffs zum Leben, die Trouble als die unbestrittenen „Godfathers of Doom“ definierten.

Sein lyrisches Genie, eine einzigartige Mischung aus spiritueller Unruhe und existenzieller Angst, erreichte seinen Höhepunkt in Klassikern wie The Skull und dem wegweisenden Album Psalm 9. Später, mit dem Doom-Meisterwerk Trouble und dem eindringlichen Manic Frustration, erkundete er hellere, melodischere Territorien, ohne seinen suchenden Geist zu verlieren.

Das Erbe von Eric Wagner erstreckte sich über Trouble hinaus, mit Projekten wie der Doom-Supergroup The Skull und der verehrten Band Lid, die sicherstellten, dass seine ikonische Stimme und sein Songwriting über Jahrzehnte hinweg nachhallten. Obwohl seine Stimme 2021 verstummte, bleibt sein Werk ein ewiges Echo in der Halle der schweren Musik und ein Leitfaden durch die Dunkelheit, die er so meisterhaft artikulierte.

Erstmals präsentiert Ripple Music mit dem Song Nothing But Blue Skies einen unveröffentlichten Schatz – den letzten Track, den Eric Wagner vor seinem frühen Tod aufgenommen hat. Der zweite Track The Misery Shows (Act II) ist eine herzliche Coverversion des Trouble-Songs, die von Eric’s Soloband zu seinen Ehren und in seinem Andenken aufgenommen wurde. Die Veröffentlichung erfolgt auf einer limitierten 7″-Vinyl am 15. Dezember, Vorbestellungen sind über Ripple Music möglich.

Todd Severin, der Gründer von Ripple Music, erklärte: „Last year, I was approached by the members of Eric Wagner’s solo band, entrusting me to release the last song Eric recorded, at the time of his solo album, but left off that record. The band really wanted the song to be heard, and recorded a cover of the Trouble-Song The Misery Shows (Act II) to be the B side in honor of his memory. I spoke to some of Eric’s closest friends, and all were on board.“

Der Gitarrist und Produzent Victor Arduini fügte hinzu: „I was asked to contribute the solo section for a mostly acoustic demo that was considered for Eric’s last album, but was the odd song out and never completed. I also had a recording of The Misery Shows (Act II) that was never fully finished, so I got Dave Snyder to record the drums, Chuck Robinson to record bass and acoustics, and my dear friend Kelly L’Heureux to add harmony vocals. The vocals of my partner in doom Brian „Butch„ Balich, who brought it all together. Both these songs are very spiritual in nature and have deep meaning to me. Eric spent his life not afraid to speak his faith in God, and I always connected with his insight and spiritual awareness. I’m blessed to be able to play a small part in this release alongside all the other musicians.“