Four Down: haben mit „From The Sky“ einen neuen Track am Start

Banda gründete die Stadt Jundiaí-SP, Brasilien, zusammen mit den Integranten Michael Miojo und Marco Mingote, mit der Absicht, seit Beginn eine neue Identität von Ideen und Kompositionen zu entwickeln, die seit einem Jahrzehnt Einfluss auf alle Integranten haben, im Jahr 90 und im Jahr 2000. Meistens wurde die Band mit dem Sänger Égon Costa und Tiago Macena zusammengebracht, der sich in allen Formen zusammengefunden hat, damit er bei Four Down einsteigen konnte. Ein Four Down veröffentlichte seine jüngste Single mit dem Titel From The Sky. Es handelte sich um eine wichtige Marke für uns als Musiker und für unsere Freunde. From The Sky wurde geschrieben und in Zusammenarbeit mit allen Bandmitgliedern geschrieben, reflektiert von unserer Musik und unseren Erfahrungen, die sie leben.