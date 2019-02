Seit ziemlich genau 30 Jahren fegt der US-Amerikaner Gary Hoey jetzt als ewig energiegeladener Gitarren-Derwisch durch die Musikszene. Ausgelassen hat er dabei wenig: Hoey spielte harten Rock, Prog und Surfsound, von ihm gibt es Filmmusik, verrückt-verrockte Weihnachtslieder und vieles mehr. Verwurzelt ist der heute 58-Jährige jedoch im Bluesrock, den er gerne kernig und immer wieder einmal mit deutlichem Heavy-Einschlag zelebriert. So auch auf seinem neuen Album Neon Highway Blues. Auf der von ihm selbst produzierten, im eigenen Studio aufgenommenen Platte präsentiert er sich aufs Neue als Meister dieses Faches und Virtuose auf seinem Instrument. Zusätzlich befeuert haben ihn dabei als Gastmusiker nicht nur seine Labelkollegen Eric Gales und Lance Lopez, sondern auch der in Europa noch nicht allzu bekannte, gleichwohl seit langem von Kennern gepriesene amerikanische Jazz- und Bluesgitarrist Josh Smith, sowie – der Apfel fällt nicht weit vom Stamm – sein 17-jähriger Sohn Ian Hoey. „Neon Highway Blues” erscheint am 15. März 2019 auf CD, digital, sowie als LP mit beigelegtem Download-Code bei der Mascot Label Group.

Premiere zum Lyrci Video „Don’t Come Crying (feat. Ian Hoey)“: https://youtu.be/HZAAgedTJ0s

Statement Gary Hoey: “Don’t Come Crying was inspired by listening to old blues man Albert Collins and his funky style. The lyric was inspired by people who you try to help out and they keep coming for more. My son Ian was hanging around my studio one day and I said “Hey Ian why don’t you jam on this song with me and did not tell him I was recording, “ I’m thrilled to have my son on this song.”

Die elf Titel auf Neon Highway Blues schlagen einen breiten musikalischen Bogen. Der reicht vom Jeff-Beck-infizierten funkigen Opener Under the Rug (mit Eric Gales) über den dynamischen Slow Blues „Mercy of Love“ (feat. Josh Smith) und das texanisch-beschwingte „Still Believe in Love“ bis zum stampfenden Bluesrocker „Damned If I Do” (mit Lance Lopez). „Almost Heaven“ „Waiting on the Sun“ und der Titeltrack „Neon Highway Blues” sind teils majestätisch anmutende Instrumentals, und bei Gary Hoeys persönlichem Highlight „Don’t Come Crying“ zeigt sein Ian Hoey im Zusammenspiel mit seinem Vater ganz ausführlich, was er schon als Youngster im Teenager-Alter an der Gitarre auf dem Kasten hat. „Mir hat das Freudentränen in die Augen getrieben”, sagt Gary Hoey – ein Effekt, den „Neon Highway Blues” als Ganzes bei vielen Fans des Genres mit größter Wahrscheinlichkeit ebenfalls auszulösen vermag.

Weiter aktuell… Lyric Video zu “Under The Rug”: https://youtu.be/RPFa8F5pcuo

