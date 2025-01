Grafjammer – De Tyfus, De Teerling

Nach dem letzten Album De Zoute Kwel von vor fast fünf Jahren geht es für die Niederländer Grafjammer gleich früh im Jahr mit De Tyfus, De Teerling weiter. Die Phase zwischen den beiden Werken haben unsere Nachbarn dafür genutzt, um weiter am Klangbild zu feilen. Als Arbeitsnachweis haben sie zehn neue Stücke erschaffen, die auf eine Spielzeit von über einer halben Stunde kommen. Veröffentlicht wurde der Longplayer bereits am 10.01.2025 über Folter Records. Aus ihrer Heimat Utrecht entflammen sie einen Old School Black Metal, der in punkige Strukturen gleitet. Frech, rotzig und mit einem rohen Soundkosmos versehen, scheppert es bei Grafjammer ordentlich im Gebälk.

Den Anfang auf De Tyfus, De Teerling macht das Intro De Dijk Is Dicht. Dem Intro folgt direkt im Anschluss Hachel Mijn Bout. Die Drei-Minuten-Sequenz erinnert ein wenig an Midnight, nur dass Grafjammer eine deutlich schwärzere Handschrift besitzen und dabei in die frühen Black Metal Epochen vordringen. Jorre bringt gesanglich die Tiefen der niederländischen Gesellschaft perfekt zum Tragen. Die dunklen Tage der Geschichte werden gut aufgearbeitet und vor allem Jorre kann immer wieder am Mikrofon Impulse setzen. Die Entwicklung zu De Zoute Kwel ist spürbar. Grafjammer sind nach dem letzten Silberling richtig abgebogen und haben die Chance genutzt, um ihre neuen Tracks aufzupolieren. Bloedbruid sucht den vorsichtigen Schulterschluss zur glorreichen Darkthrone Ära. Ohne die eigenen Konzepte durcheinanderzuwirbeln, schaffen sie auch innerhalb der neuen Platte eine Entwicklung. Die punkigen Passsagen werden im Verlauf verringert und dafür mehr skandinavischer Schwarz Metal integriert. Mit De Tyfus, De Teerling gehen Grafjammer keine neuen Wege, schaffen es aber, die eigene Leistungskurve steigen zu lassen. Das Ergebnis ist ein solides Album, welches man als Genrefan ruhig mal aufdrehen sollte.

