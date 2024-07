Groove Vultures: veröffentlichen ihre neue EP

Groove Vultures sind eine selbstproduzierte Garage-Rock-Band mit deutlichen Metal-Einflüssen. Sie nehmen eine starke Abkehr vom Konventionellen und integrieren Punk-, Ska- und Grunge-Einflüsse vergangener Zeiten, um einen originellen, energiegeladenen Sound zu kreieren! Vier Kumpels setzen die Bühne in Melbourne, Australien, in Brand und versuchen, ihre Musik in die Welt hinauszutragen!

Ihre EP ist ein perfekter Start für eine vielversprechende Band. What Happened To Lucy zeigt starke, geschichtengetriebene Texte, die eine bittersüße Nostalgie hervorrufen, mit einem groovigen, bluesartigen Gefühl in der Leadgitarre über einer schweren Rock-Baseline, die den Song antreibt und funky hält. Hang On lehnt sich an den schweren Rock-Sound der Band an. Ein Song über das Stehen am Rande des Abgrunds und den Sprung ins Ungewisse – und dann das Festhalten um jeden Preis! Besonders das Bridge ist eine Ode an das Gefühl von Erleichterung und Befreiung, wenn das Adrenalin seine Wirkung zeigt!

Thirsty katapultiert die Band mehr in den Punk-Bereich, ein Song über das Erwachsenwerden und das Zurücklassen der Jugend. Das Aufgeben des Festhaltens an der Vergangenheit und das entschlossene Eintreten in die Zukunft. Self Destruct war die ursprüngliche Single der EP. Ein energiegeladener Heavy-Rock-Song mit deutlichen Metal-Tönen, aber einem starken groovigen Dreh, um einen originellen Sound zu schaffen. Ein Song über Selbstzweifel, negative Selbstgespräche und den Kampf gegen die Dämonen, um die Zerstörung zu überwinden.

Diese EP markiert den Beginn der Reise der Band in die Musik. Mit weiteren zwei Singles, die derzeit aufgenommen werden, sind sie wirklich begeistert, in die Musikszene zu explodieren! Schnallt euch an, denn die Groove Vultures fangen gerade erst an!