Hideous Divinity – Unextinct

Die italiener Hideous Divinity gehen den amerikanischen Brutal Death Metal Weg und lassen keine Gelegenheit aus, um die wuchtigen Riffs abzufeuern. Mit Unextinct haben sie im März bereits das fünfte Studioalbum herausgebracht. In zehn Tracks lassen sie 51 Minuten lang die Muskeln für sich sprechen. Angekommen sind sie mittlerweile bei Century Media Records und haben mit ihrem neuen Label das zweite Album fertiggestellt. Gegründet wurde die Combo vor gut 17 Jahren und gilt bei Kennern als ernst zu nehmende Genreperle. Technisch laufen die drei Künstler in eine Richtung, neben den brutalen Riffs integrieren Hideous Divinity immer wieder technische Aspekte. Im Fokus stehen dabei Sänger und Gitarrist Enrico Schettino sowie Enrico H. Di Lorenzo, der für die meisten Vocals zuständig ist.

Das Intro Dust Settles On Humanity bereitet den Hörer vorsichtig auf die nächsten Kompositionen vor. Unextinct wurde recht komplex aufgestellt und ein feiner kleiner grauer Schleier, der alles infrage stellen könnte, bleibt bis zum Ende in der Schublade liegen. Zwischen Härte und Melodienwalze legen Hideous Divinity den dreckigen Finger in die immer weiter anschwellende Wunde. The Numinous One zündet und legt den Schalter fix um. Groove und Blast Beat Parts wechseln sich ab. Immer mit dabei sind kräftige Hooks, die alle zum Headbangen nötigen Körperteile auf Betriebstemperatur halten. Wie es das Artwork vorgreifend suggeriert, ist die Jungfernfahrt von Unextinct alles andere als heiter und lustig. Starke Wellen bringen bei Against The Sovereignty Of Mankind oder Quasi-Sentient immer wieder alles in Schieflage. Bedrohlich wird es nur für den Kahn, der im Wellengang wie ein Korken auf dem Wasser tanzt. Hideous Divinity haben immer alles im Griff und schmieden bis zum Ende mit Mysterium Tremendum und Leben Ohne Feuer ein konkurrenzfähiges Album, welches man jedem Genre-Fan anbieten kann.

