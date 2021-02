Hoziris: bringen mit „Nerd Me Plenty“ einen eigenen Band-Podcast

Um ihrem Nerd-Dasein mehr Kontur zu verleihen, haben drei der sechs Bandmember von Horizis einen Podcast mit allerhand Nerd-Themen produziert, der am Freitag, den 26.02.2021 veröffentlicht wird: Horizis – Eine Metalband wie ein Meme.

Was macht eine Nerd Metal Band eigentlich aus? Überzeugt euch selbst und begleitet Ramón, Basti und Chris von Horizis bei ihrer Reise durch ferne Galaxien, 16-Bit-Abenteuer, Pen’n’Paper oder andere Träumereien auf der heimischen Couch. Eins ist dabei sicher: Nerds und Musikfans der härteren Sorte werden dabei auf ihre Kosten kommen. Alle zwei Wochen erwartet euch eine neue Folge von Nerd Me Plenty.

In der ersten Folge mit dem Titel Unsere Top 3 Zelda Titel (bei Nr. 2 fliegen dir die Löffel weg) und Star Wars geht immer… sprechen die Jungs über ihre Lieblingsspiele der Zelda Reihe und über ihre tiefe Liebe zu Star Wars. Dabei werden nicht nur Kindheitserinnerungen wach, sondern lassen die Jungs wieder kindlich sein.

Podcast vorab exklusiv bei Spotify:

Zur Band:

Sechs unterschiedliche Charaktere nehmen ihre Musik ernst, aber sich selbst nicht. Horizis machen modernen Metal für das Social Media-Zeitalter und schreiben Songs mit einer Fusion aus epischen Heavy Metal-Riffs, imposanten Orchesterklängen, brutalen Breakdowns und mitreißenden Elektro- und Trance-Parts. Abgerundet wird diese ungewöhnliche Mischung durch eine Kombination aus Mezzosopran-Gesang, mächtigen Screams, Shouts und Growls und trägt den Namen “Nerd Metal”.

Die 2018 gegründete Band vereint in ihrem Songwriting ein breit gefächertes Interessenspektrum. Auf der Bühne stehen die Performance und die Musik im Fokus. Hinter der Bühne unterhalten sie ihre stetig wachsende Fangemeinde von über 3.700 Followern mit Videospiel-Streams, Magic Kartenduellen oder auch Dokus über ihre Auftritte und Schabernack aus dem Backstage. Dabei bleibt die Band stets in engem Kontakt mit ihren Fans und konnte alleine auf YouTube bis heute 25.000 Aufrufe ihrer Videos generieren.

Nach dem Release ihres ersten Albums Heavy Lies The Crown und den Singles Oceans und All Those Moments, über 30 gespielten Shows und knapp 13.000 Streams in wenigen Monaten allein auf Spotify, steht die Band in den Startlöchern für die nächste brachiale Single. Ende April wird die Single Knightfall als Liebeserklärung an das Videospiel Dark Souls veröffentlicht.

Quelle: Horizis