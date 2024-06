Seit einem halben Jahr steht das Album Fight In Me der Amerikaner Ignescent zur Verfügung. Veröffentlicht im November 2023 kommt der Silberling auf elf kurze Tracks, die insgesamt auf eine Spielzeit von 38 Minuten kommen. Modern in allen Belangen, lassen die Musiker freche Hooks zwischen glatten Melodien aufblitzen. Zwischen Hardrock-Gedanken und feinen Metalcore-Lines fühlen sich Ignescent pudelwohl. Eine Zielgruppe gibt es für diesen Cocktail natürlich auch und deshalb hören wir noch mal genau in Fight In Me hinein.

An der Spitze steht sehr deutlich Jennifer Benson. Die Sängerin aus Chicago prägt die Platte mit ihren Vocals maßgeblich. Das liegt eindeutig daran, dass bereits der Opener Monster You Made ihr ganz unverblümt den Spielball zuschiebt. Ganz nah dem Motto „Jennifer macht das schon“, kommt meiner Meinung nach auf dem gesamten Silberling von ihren Kollegen an den Instrumenten viel zu wenig. Bei Fight In Me werden zumindest noch versucht, Höhepunkte zu generieren, das bleibt im weiteren Verlauf ebenfalls auf der Strecke. Nach der Ballade You’re Not Alone zieht mit Under Attack ein kleiner Sturm auf. Schon nach dem ersten Durchgang bleiben viele Fragen zurück. Das passiert also, wenn man Hardrock in ein modernes Metal-Wasser wirft. Das Ergebnis kann mich zumindest bei Ignescent auf Fight In Me nicht überzeugen. Einfache Klänge, die teils billigen Beats und ein glattes Soundgebilde, das nicht eine einzige Ecke besitzt, flutscht, ohne wirklich hängen zu bleiben aus der Anlage. Hervorheben sollte man trotzdem noch mal Jennifer Benson, auf der neunzig Prozent der Last geschultert wird und die unter dieser trotzdem zu einer guten gesanglichen Leistung hochfahren kann. Ob die Strukturen eine neue Ära einläuten, lässt sich nicht ohne Restzweifel verneinen, dafür müssen Ignescent jedoch wohl erst mal das grobe Schmirgelpapier für einen nachträglichen Feinschliff herausholen.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Ignescent – Fight In Me in unserem Time For Metal Release-Kalender.