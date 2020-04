In Extremo: veröffentlichen neue Single „Wer Kann Segeln Ohne Wind“

Die Berliner Mittelalterrocker In Extremo veröffentlichen am 8. Mai via Vertigo / Universal Music ihr insgesamt 13. Studioalbum Kompass Zur Sonne. Heute erschien vorab als kleiner Appetizer die neue Single Wer Kann Segeln Ohne Wind, bei der sie stimmliche Unterstützung von niemand geringerem als Amon Amath’s Johan Hegg bekamen. Der Song basiert auf dem uralten schwedischen Volkslied Vem Kan Segla und wurde schon etliche Male neu vertont, u.a. von Lee Hazlewood, Annasara, Nina Lizell …, aber natürlich noch nie so stark. In Extremo feat. Johan Hegg, das macht Sinn, doch hört selbst: