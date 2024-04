Khirki: präsentieren neue Video-Single „Your Majesty“ vom kommenden Album „Κυκεώνας“

Am 12. April 2024 veröffentlicht die griechische Heavy-Rock-Band Khirki ihr mit Spannung erwartetes zweites Studioalbum Κυκεώνας über Venerate Industries.

Dieses Mal hat sich die Band von der legendären Magierin Circe aus Homers Odyssee inspirieren lassen und fesselt das Publikum weiterhin mit ihrer einzigartigen Mischung aus Rock’n’Roll und verführerischem griechischen Folk. Trotz der Herausforderungen, die ein zweites Album mit sich bringt, ist es Khirki gelungen, ihre ganz eigene Mischung von Klängen beizubehalten und gleichzeitig ihren musikalischen Horizont zu erweitern. Κυκεώνας verwebt mythologische Geschichten mit traditionellen Instrumenten, proggigen Wendungen, fesselnden Refrains, basslastigen Beats, 70er-Jahre-Rock-Vibes und kraftvollen Metal-Riffs zu einem berauschenden Musikerlebnis. Lasst euch überraschen, denn das Trio aus Athen hat eine brandneue Video-Single veröffentlicht!

Seht euch den Visualizer-Clip zu Your Majesty hier an:

„We love the proto-metal scene of the 70s and bands like Rainbow, Black Sabbath, and Judas Priest,“ sagt die Band über ihre neue Single. „‚Your Majesty‚ is a tribute from us to the sound of that era that changed the music world forever. The lyrics constitute the anti-war speech of a knight who has the courage and audacity to speak bluntly to his king, during his own accolade. He condemns and rejects the system in the most dramatic way: having excelled within it. Of course, he pays for it with his life, hence the sound of the guillotine at the end. Enjoy!“

Für die Aufnahmen zu Κυκεώνας arbeiteten Khirki erneut mit dem renommierten Produzenten Theodore Zefkilis (Rotting Christ, Planet Of Zeus & viele mehr) zusammen und fingen die Essenz ihres Sounds im Frühjahr 2023 in Athen ein. Das Artwork des Albums wurde von Manster Design gestaltet und unterstreicht die visuelle Darstellung der Musik der Band.

Das Album wird am 12. April über Venerate Industries veröffentlicht und kann ab sofort vorbestellt werden unter: https://www.venerateindustries.store/khirki

Zum Support der bevorstehenden Albumveröffentlichung hat Khirki eine Reihe von Live-Terminen angekündigt, um die neuen Songs sowohl in Europa als auch in Griechenland zu präsentieren! Ihr solltet sie bei den folgenden Terminen live erleben, viele weitere werden in Kürze bekannt gegeben:

25.04. Thessaloniki (GR) / Eightball

26.04. Sofia (BU) / Mixtape 5

27.04. Nis (RS) / AKC Fuzz

28.04. Belgrade (RS) / AKAB Okretnica

01.05. TBA

02.05. Vienna (AU) / Club 1019

03.05. Budapest (HU) / A38 Ship

04.05. Timisoara (RO) / M2

10.05. Athens (GR) / An Club

16.05. Patras (GR) / Frida

17.05. Larissa (GR) / Skyland

18.05. loannina (GR) / Studio 203

19.05. Trikala (GR) / Andromeda

24.05. Volos (GR)/ Argoriders MCC

Mehr Infos zu Khirki und ihrem kommenden Album Κυκεώνας findet ihr hier:

Khirki sind:

Dimos Ioannou – Gitarren & Gesang

Orestes Katsaros – Bass

Orestes Mavros – Schlagzeug & Percussion

Khirki online:

